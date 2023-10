Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στη Γαλλία στη Ρουέν όπου έγινε επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Οι Αρχές δεν έχουν πει ακόμα κάτι σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν το μαχαίρωμα είχε προηγηθεί καυγάς. Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

BREAKING:

Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France.

Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM

