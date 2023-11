Την οργή της πλειοψηφίας των Βρετανών έχει προκαλέσει ο πρωθυπουργός της χώρας Ρίσι Σούνακ με την απόφασή του να ακυρώσει τελευταία στιγμή την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο BBC για τα γλυπτά του Παρθενώνα, «που εκλάπησαν» και τα οποία «θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης», έφερε την αντίδραση του βρετανού πρωθυπουργού, μια αντίδραση που οι ίδιοι οι Βρετανοί χαρακτήρισαν δειλία.

Τα social media γέμισαν οργισμένα μηνύματα για τη στάση του Σούνακ, με κάποιους να εκφράζουν την ντροπή τους για την ταυτότητα και την κληρονομιά που έχουν ως Βρετανοί.

Η αντίδραση του πρωθυπουργού χαρακτηρίστηκε «παγκόσμια ντροπή», με τους πολίτες του να τον καλούν να παραιτηθεί. «Θα αναλάβει ποτέ η Βρετανία την ευθύνη για τις λεηλασίες του παρελθόντος και θα κάνει το σωστό;» αναρωτήθηκαν. Κάποιος μάλιστα είπε δηκτικά στο X ότι «ο Σούνακ επιλέγει την Ακρόπολη ως λόφο για να πεθάνει».

«Όταν νιώθεις ντροπή για την ταυτότητα και την κληρονομιά σου θα νιώθεις πάντα κατώτερος παρά τα πλούτη και τη φήμη σου και θα συμπεριφέρεσαι σαν τον Σούνακ».

When you are ashamed of your identity and your heritage, feeling always inferior despite your fortune and fame, you act like #Sunak #Elgin_Marbles #Parthenon #Greece#Mitsotakis — nasty woman (@theiabebeka) November 27, 2023

«Ο Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό την τελευταία στιγμή γιατί… ενοχλήθηκε από τις απόψεις που εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πόσο πιο θλιβερός μπορεί να γίνει ένας ενήλικας;».

Sunak cancels a meeting with the Greek PM at short notice because … he’s ‘irked’ by the views expressed by the Greek PM on the return of the Elgin Marbles! I mean, how much more pathetic can a grown man get! #SunakOut https://t.co/2lXSc72hiB — Gibbo2 💙🔸🇪🇺🇬🇧🌈 (@Lynn_GT) November 27, 2023

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να είναι ενοχλημένος. Η συμπεριφορά του Σούνακ είναι αντιεπαγγελματική, αγενής και παιδιάστικη. Μια παγκόσμια ντροπή, παραιτήσου τώρα».

Well, that escalated quickly. PM Mitsotakis has every right to be annoyed. Sunak’s behaviour is unprofessional, down right rude and childish. A world beating embarrassment. Resign now you pathetic prick. https://t.co/71Pj0P5SgO — ExiledOne (@Exiled_B) November 27, 2023

«Ο Μητσοτάκης είπε στη Sun ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα αναλάβει ποτέ η Βρετανία την ευθύνη για τις λεηλασίες του παρελθόντος και θα κάνει το σωστό;».

⚡️ UK PM Rishi Sunak Cancels Tuesday Meeting with Greek Counterpart Kyriakos Mitsotakis – as Diplomatic Row Breaks Out Over Stolen Parthenon Marbles Mitsotakis said Sun the marbles should be returned to Greece. Will 🇬🇧 ever own up to its pillaging past & do the right thing? pic.twitter.com/HzaggYULiO — Steve H 🌞🚩 (@stevenhokh) November 28, 2023

«Ο Ρίσι Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό γιατί έσπασε κατά λάθος ένα από τα Ελγίνεια κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο».

Rishi Sunak CANCELS Meeting With Greece’s PM After Accidentally Smashing An Elgin Marble During Museum Visit pic.twitter.com/dlKiipDyym — Le Chou News (@LeChouNews) November 27, 2023

«Η ακύρωση της συνάντησης Σούνακ-Μητσοτάκη είναι μια στιγμή ντροπής για τη Μεγάλη Βρετανία. Άθλια δικαιολογία για έναν πρωθυπουργό να μην συναντήσει έναν σύμμαχό του γιατί έχει διαφορετική οπτική. Τι παιδιάστικη χειρονομία. Πόσο μη βρετανική».

The cancellation of Sunak’s meeting with Mitsotakis is really a disgraceful moment for GB.Very un-statesmanlike.Such a small, pathetic excuse for a PM to be unable to meet an ally because of a difference of perspective.Such a childish gesture. So unbritish in so many ways. — Effrosyni Pavlakoudi (@froufrouni) November 27, 2023

«Ο Σουνάκ επιλέγει την Ακρόπολη ως λόφο για να πεθάνει».