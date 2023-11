Συνέντευξη στη δημοσιογράφο του BBC One Laura Kuenssberg έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός κλήθηκε να μιλήσει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα δίνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

«Η απάντηση είναι σαφής, φαίνονται καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, που φτιάχτηκε γι΄αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και εκλάπησαν» είπε.

Και πρόσθεσε: «Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης, πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία; Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και η μισή ήταν στο Λούβρο και η μισή στο Βρετανικό Μουσείο θα εκτιμούσαν οι τηλεθεατές σας την ομορφιά του έργου;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε υπομονετικός για την πορεία των διαπραγματεύσεων επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις συζητήσεις. «Δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα θέλαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι υπομονετικός, περιμέναμε πολλά χρόνια. Θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις. Έχω μια πλήρη θητεία μπροστά μου».

«If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?»

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about «reunification» not «ownership»

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023