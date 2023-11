Τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακύρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

UK Prime Minister Rishi Sunak cancels meeting with Greek prime minister as diplomatic row breaks out over Elgin Marbles https://t.co/PU3hszImsP

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 27, 2023