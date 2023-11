Μία απρόσμενη εξέλιξη, στην οποία αντικατοπτρίζεται κατά βάση η εσωτερική πολιτική εκκρεμότητα στη Βρετανία ενόψει των εκλογών του 2024, ήταν η πρωτοφανής μεθόδευση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη (28/11), συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πραγματικός λόγος της ακύρωσης επιχειρήθηκε να αποκρυβεί, καθώς το γραφείο του κ. Σούνακ επικαλέστηκε μία αλλαγή στο πρόγραμμά του. Ωστόσο έγινε άμεσα σαφές ότι η πρωτοφανής ενέργεια οφειλόταν στο ότι η Ντάουνινγκ Στριτ ήθελε να αποφύγει οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.

Αυτό άλλωστε αναφερόταν και στις πληροφορίες που διέρρευσαν αμέσως στον βρετανικό Τύπο, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Σούνακ είναι αντίθετος με την προοπτική εξεύρεσης μίας λύσης και θεωρεί ότι η θέση των γλυπτών είναι στο Βρετανικό Μουσείο.

Η ενημέρωση για την ακύρωση του ραντεβού έγινε όσο ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Κυριάκο Μητσοτάκη με τον επικεφαλής των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ. Ο πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα, Μάθιου Λότζ, τηλεφώνησε στην διπλωματική σύμβουλο του Πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Μπούρα, κι ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση δεν ήταν εφικτή.

Και, κατά τη βρετανική έκφραση «to add insult to injury», αντιπροτάθηκε να γίνει μία συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αναπληρωτή του κ. Σούνακ, Όλιβερ Ντάουντεν, κάτι το οποίο η ελληνική πλευρά δεν θέλησε καν να συζητήσει.

Όλα αυτά προκάλεσαν μία δημόσια αναστάτωση και μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία εκφράστηκε η ενόχλησή του για τις βρετανικές μεθοδεύσεις.

Η ουσία είναι ότι κατά το διάστημα που προηγήθηκε η ελληνική κυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο συνεννόησης με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου για την εξεύρεση μίας λύσης στο θέμα των γλυπτών.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο BBC το Σαββατοκύριακο είχε πολύ μεγάλη απήχηση στη Βρετανία, ενώ ο παραλληλισμός του ζητήματος των γλυπτών με την υποθετικά «σκισμένη Μόνα Λίζα» φάνηκε ότι είχε ευρεία αποδοχή στην κοινή γνώμη.

Όπως αποδείχθηκε, όλα αυτά ενόχλησαν ιδιαιτέρως τον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Ενδεικτικό πάντως της πολιτικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στη Βρετανία για το θέμα είναι ότι σε συνέχεια του επεισοδίου, ο Κιρ Στάρμερ με ανάρτηση του σημείωνε: «Με τους Εργατικούς η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα θα παραμείνουν ισχυροί εταίροι».

Great to meet with @PrimeministerGR.

We discussed boosting UK-Greek cooperation in key areas, from delivering economic security to taking climate action.

With Labour, Britain and Greece will remain strong partners. pic.twitter.com/jcaMY4Rnnd

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 27, 2023