Ξεκίνησε στις 7:00 (τοπική ώρα) η τετραήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις και καθυστέρηση τουλάχιστον 24 ωρών. Στις 16:00 αναμένεται να απελευθερωθούν οι πρώτοι ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς, 13 γυναίκες και παιδιά σύμφωνα με το Al Jazeera.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις του, πριν από την παύση των συγκρούσεων, βομβαρδίζοντας σχολείο του ΟΗΕ, στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι άμαχοι. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν.

Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των πρώτων ομήρων θα απελευθερωθούν από το Ισραήλ 39 Παλαιστίνιοι, έγκλειστοι στις φυλακές. Στη συνέχεια θα οδηγηθούν στη φυλακή Ofer, νότια της Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και από εκεί σε ένα κοντινό πέρασμα και θα παραδοθούν στις οικογένειές τους.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα τους συνοδεύσει στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα και θα τους παραδώσει στον ισραηλινό στρατό, ο οποίος θα ξεκινήσει τη διαδικασία ταυτοποίησης. Οι αιχμάλωτοι θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και θα υποβληθούν σε εξετάσεις, τόσο για την κατάσταση της σωματικής τους υγείας, όσο και για την ψυχολογική τους κατάσταση.

Israel and Hamas are set to initiate a four-day truce on Friday, Qatari spokesperson Majed Al-Ansari said, marking the first agreement in the nearly seven-week conflict. The ceasefire, starting at 7 a.m. local time, covers both north and south Gaza https://t.co/zkv3VtSn8n pic.twitter.com/GAf8V4jGEi

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας ανθρωπιστική βοήθεια θα περάσει ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο στη Γάζα. Μάλιστα όπως λέει η Χαμάς καθημερινά θα μπαίνουν στη Γάζα 200 φορτηγά με βοήθεια και περισσότερα φορτηγά με καύσιμα.

Ο επικεφαλής του οργανισμού του ΟΗΕ Φίλιπ Λαζαρινι ανάφερε ότι η πολυαναμενόμενη τετραήμερη παύση των μαχών θα δώσει την ευκαιρία «να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, μεταξύ άλλων και στο βορρά, και να αρχίσουμε να επισκευάζουμε τις μη στρατιωτικές υποδομές».

Έχοντας μόλις επιστρέψει από το δεύτερο ταξίδι του στη Λωρίδα της Γάζας, λέει ότι έγινε μάρτυρας «ανείπωτων ανθρώπινων δεινών. Από την πρώτη μου επίσκεψη πριν από δύο εβδομάδες, η ανθρωπιστική κατάσταση έχει ήδη χειροτερέψει κατά πολύ» είπε. Επανέλαβε την έκκλησή του «για μια μακροχρόνια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» και είπε ότι η η παλαιστινιακή υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNRWA) είναι έτοιμη να δεχτεί περισσότερα από 150 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα.

Περισσότεροι από 14.800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς ανέρχεται σε περίπου 1.200.

Σε μήνυμά του ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων (IDF) Avichay Adraee διεμήνυσε στους πολίτες της Γάζας ότι η εκεχειρία δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η ανθρωπιστική παύση είναι προσωρινή. Η βόρεια Λωρίδα της Γάζας είναι μια επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη και απαγορεύεται να κινηθεί κανείς προς τα βόρεια. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να παραμείνετε στην ανθρωπιστική ζώνη στο νότο» είπε.

«Είναι δυνατή η μετακίνηση από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας προς το νότο μόνο μέσω του δρόμου Salah al-Din. Η μετακίνηση των κατοίκων από τον νότο της Λωρίδας προς τον βορρά δεν επιτρέπεται και είναι επικίνδυνη» τόνισε.

