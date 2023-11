Το Ισραήλ φαίνεται πως υπερψήφισε τη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς, σύμφωνα πληροφορίες που μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Κατά πληροφορίες που μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση της χώρας, το Ισραήλ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εκεχειρία για να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για επιχειρήσεις στη νότια Γάζα.

#BREAKING Israeli army accepts hostage deal with Hamas, plans to use truce to re-organize forces in preparation for operations in southern Gaza, reports public broadcaster KAN pic.twitter.com/YAnUVUSCp8

— Anadolu English (@anadoluagency) November 21, 2023