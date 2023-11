Η Apple TV+ κοινοποίησε τις πρώτες εικόνες από τη νέα δραματική σειρά «The New Look» με πρωταγωνιστές τους Ben Mendelsohn και Juliette Binoche στους ρόλους θρυλικών σχεδιαστών μόδας.

Η σειρά «The New Look» διερευνά πώς οι σχεδιαστές μόδας Christian Dior, Coco Chanel και οι σύγχρονοί τους διαχειρίστηκαν τη φρίκη του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου και λάνσαραν τη σύγχρονη μόδα.

The first look at The New Look.

Ben Mendelsohn is Christian Dior.

Juliette Binoche is Coco Chanel.

Maisie Williams is Catherine Dior.

John Malkovich is Lucien Lelong.

Series premiere February 14. pic.twitter.com/K4fTEWefgs

