«Rockstar»

Dolly Parton

+ : η προσπάθειά της να γίνει ροκ

– : η προσπάθειά της να γίνει ροκ

3 / 5

Η ιστορία μας αρχίζει την περασμένη χρονιά, όταν η βασίλισσα της country και πολλά άλλα ακόμη – συνθέτρια, στιχουργός, μουσικός, ηθοποιός και επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος – έλαβε υποψηφιότητα για το Rock & Roll Hall of Fame, αλλά την αρνήθηκε, ισχυριζόμενη ότι δεν ήταν rock & roll. Το Rock Hall ολοκλήρωσε την εισαγωγή της και εκείνη δέχτηκε την τιμή, αποφασίζοντας να παραδώσει το πρώτο της πλήρες ροκ άλμπουμ. Σε αντάλλαγμα.

Ως εκ τούτου, «Rockstar», αποτελεί την τήρηση της υπόσχεσής της όπου η Dolly Parton, δοκιμάζεται ως ροκ τραγουδίστρια. Μοιράζει το χρόνο της στα δύο cd, τραγουδώντας πολύ γνωστές κλασικές ροκ μελωδίες αλλά και πρωτότυπα κομμάτια.

Πρόκειται για την κυκλοφορία του πρώτου της ροκ άλμπουμ και του 49ου σόλο άλμπουμ της. Περιλαμβάνει 30 τραγούδια, 9 πρωτότυπα κομμάτια και 21 εμβληματικά ροκ τραγούδια. Το άλμπουμ διατίθεται σε σετ 4 LP, σετ 2 CD διπλή κασέτα (αποκλειστικά για το TalkShopLive), ψηφιακή λήψη η οποία είναι βεβαίως διαθέσιμη σε όλες τις υπηρεσίες ροής.

Ανάμεσα σε αυτά που διασκευάζει η Dolly Parton είναι το «(I Can’t Get No) Satisfaction (feat. P! nk and Brandi Carlile)» των Rolling Stones, Every Breath You Take (feat. Sting), «What Has Rock And Roll Ever Done For You (feat. Stevie Nicks με special quest τον Waddy Wachtel), «Purple Rain» του Prince, «I Hate Myself For Loving You (feat. Joan Jett & The Blackhearts)», «Let It Be (feat. Paul McCartney & Ringo Starr με special quests τους Peter Frampton & Mick Fleetwood.

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο περήφανη είμαι για το άλμπουμ «Rockstar» και δεν μπορώ να σας πω πόσο χαρούμενη είμαι που επιτέλους είναι εδώ για να κυκλοφορήσει», σημειώνει η Dolly. «Πέρασα πραγματικά υπέροχα δουλεύοντας με όλα αυτά. εμβληματικοί καλλιτέχνες στο δίσκο και όλοι αυτοί οι εμβληματικοί μουσικοί. Για να μην αναφέρω όλα αυτά τα εμβληματικά τραγούδια που πιστεύω ότι όλοι θα λατρέψουν να ξανακούσουν. Ελπίζω απλώς να απολαύσετε τη δική μου εκδοχή».

Στα 77 της χρόνια ΄και έχοντας πουλήσει περισσότερα από 100.000.000 άλμπουμς, η αλήθεια είναι ότι η Dolly Parton, κάνεις φιλότιμες προσπάθειες να παρουσιαστεί ως ροκ ερμηνεύτρια. Αλλά αυτό δεν είναι το δυνατό της σημείο. Μετά τόσα χρόνια καριέρας δεν έχει κανέναν λόγο να εξηγήσει τι κάνει και γιατί να το κάνει, αλλά εδώ δεν τα έχει καταφέρει. Έχει ακόμα υπέροχη φωνή,

εξαιρετικά χαρακτηριστική αλλά δεν ταιριάζει με την πληθώρα των τραγουδιών που ερμηνεύει. Παρόλα αυτά ακούγεται υπέροχα στο «Wrecking Ball», ντουέτο με την βαφτιστήρα της Miley Cyrus όπως και στο «Το Long As I Can See the Light» των Creedence Clearwater Revival

Ας εκλάβουμε το «Rockstar» σαν μια προσπάθεια που δηλώνει ότι θέλει να έρθει πιο κοντά στο κοινό που βρίσκεται έξω από την country ή στο κάτω κάτω της γραφής να κάνει το κέφι της.

«Back to Moon Beach»

Kurt Vile

+ : η συνέπεια των εργασιών του

– : σαν κάτι να τον κρατά για το μεγάλο βήμα

3,5 / 5

Ο Kurt Samuel Vile (γεννημένος στις 3 Ιανουαρίου 1980, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ) είναι Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολυοργανίστας και παραγωγός δίσκων. Είναι γνωστός για τη σόλο δουλειά του αλλά και ως πρώην βασικός κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος War on Drugs . Τόσο στο στούντιο όσο και κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων, ο Vile συνοδεύεται με το backing συγκρότημα του, τους Violators, το οποίο περιλαμβάνει τον Jesse Trbovich (κιθάρα, σαξόφωνο), τον Kyle Spence (τύμπανα) και τον Adam Langellotti (μπάσο, πλήκτρα).

Επηρεασμένος από τους Pavement , John Prine , Neil Young , Ween , Tom Petty , Dinosaur Jr. , Bruce Springsteen και John Fahey , ο Vile ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα δημιουργώντας ηχογραφήσεις lo-fi στο σπίτι με τον συχνό συνεργάτη Adam Granduciel στη Φιλαδέλφεια (των ΗΠΑ) διαμορφώνοντας με το πέρασμα των ετών, τον προσωπικό του ήχο.

Τα περιπετειώδη, ανεξάρτητα τραγούδια του με κιθάρα συχνά εξελίσσονται σαν κλασική ροκ ή ακόμα και σαν κομψές μελωδίες. Το «Back to Moon Beach» (παρουσιάζεται ως EP) , περιλαμβάνει τραγούδια που χρονολογούνται από το 2019. Τραγούδια που μεταφέρουν τα μουντά συναισθήματα από τα οποία διακατέχεται ο Vile, τόσο στη μουσική του όσο και στους στίχους. Η βοήθεια της παραγωγής της Cate Le Bon στο «Another Good Year for the Roses» δίνει στο τραγούδι έξτρα ποπ αναπήδηση καθώς και κάποιο πειραματικό χρωματισμό. Το «Blues Come for Some» είναι μπαλάντα πιάνου ενώ η κυκλοθυμική μουσική του «Tom Petty’s Gone (But Tell Him I Asked for Him)» ή του «Like a Wounded Bird Trying» to Fly» είναι τόσο ζωντανά όσο γίνεται για το «Back to Moon Beach». Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με τη διασκευή του «Passenger Side» των Wilco. Ευχάριστη έκπληξη η κλασική χριστουγεννιάτικη μελωδία του «Must Be Santa». Γιορτινή ποπ μελωδία στην οποία στα φωνητικά συμμετέχουν και οι κόρες του.

Για 52 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ο Kurt Vile, συνεχίζει τις όμορφες ονειροπολήσεις του, συμπαρασύροντας κάθε καλοπροαίρετο ακροατή.