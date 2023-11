«Now and Then»

Beatles

(Ανευ βαθμολογίας)

Οι Beatles θεωρούνται ως η μεγαλύτερη, η καλύτερη και η πιο σημαντική μουσική δράση που προέκυψε ποτέ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι, ήταν και θα είναι (όπως δείχνουν τα πράγματα), οι βασιλείς της ποπ αν όχι η ίδια η ποπ μουσική.

Το τελευταίο επίτευγμα των Υπέροχων Τεσσάρων (Fab Four) είναι το «καινούριο» τραγούδι τους «Now and Then», το οποίο γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄70, με τον John Lennon στο πιάνο και το τραγούδι και κυκλοφόρησε, παγκοσμίως, στις 2 Νοεμβρίου, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εδώ και μια εβδομάδα (περίπου) έχουν γραφτεί εκατομμύρια λέξεις για το «Now and Then» και θα γραφούν ακόμη περισσότερες, επειδή οι Beatles «πουλάνε».

Δεν είναι κακό αυτό. Επειδή οι John, Paul, Ringo, George συνδύαζαν πάντοτε την ποιότητα με τις πωλήσεις, επειδή άνοιξαν νέους δρόμους, επειδή έβαλαν τον όρο pop, στο λεξιλόγιο εκατομμυρίων ανθρώπων, χωρίς απαραίτητα να μιλούν αγγλικά.

Το τραγούδι τους «Now and Then», μπορεί να έχει το πνεύμα τους και κυρίως αυτό του John Lennon (ο οποίος με τον George Harrison, ως γνωστόν, δεν ζουν πλέον) να αποτυπώνει την διάθεσή του την στιγμή που το έγραφε, να θυμίζει στους παλαιότερους χρυσές εποχές όχι μόνο της μουσικής αλλά και της ζωής τους, να ιντριγκάρει τους νεότερους με όλο αυτό το hype που δημιουργήθηκε αλλά σαφώς δεν είναι ισάξιο ενός «Let it be», για παράδειγμα. Όχι πώς αυτό ενοχλεί. Το σινγκλ είναι ουσιαστικά καθαρά εμπορικό προϊόν (με την τεχνολογική επεξεργασία που έχει υποστεί) και έχει σαν στόχο να «χτυπήσει» κυρίως το συναίσθημα του ακροατή. Πρόκειται για λιτό και κομψό αποτέλεσμα, σύγχρονη παραγωγή, με σαφώς δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ της πρώτης καταγραφής και πώς κατέληξε με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Το τεχνολογικό updated στο «Now and Then» των Beatles, μπορεί να έχει βελτιώσει τις ατέλειες της πρωτότυπης παραγωγής αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ατέλειες είναι το πιπέρι στη μουσική. Και αυτό επειδή παράγεται από ανθρώπους που λειτουργούν εγκεφαλικά αλλά και συναισθηματικά, σε ορισμένη χρονική στιγμή. Πέντε χρόνια νωρίτερα ή πέντε χρόνια αργότερα, το όποιο τραγούδι, δεν θα μπορούσε να είχε γραφτεί. Επειδή εκφράζει την δεδομένη «ιστορική στιγμή» του δημιουργού / δημιουργών του.

Η είσοδος όμως της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική καταστρέφει το αυθόρμητο της στιγμής. Πώς θα μας φαινόταν άραγε, για παράδειγμα, οι επιμηκυμένες μορφές με την εκστατική έκφραση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, με την συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, να «αλλάξουν», ώστε να συμβαδίζουν με το πνεύμα της (όποιας) εποχής; Είναι λογικό η επιστήμη και η τεχνολογία να μην σταματούν την εξέλιξή τους, να εισχωρούν παράλληλα σε όλες τις εκφράσεις της ζωής αλλά στην Τέχνη ποιο είναι το νόημα, όταν «ζωντανεύουν» καλλιτέχνες; Ερωτήματα που θα απαντηθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο άμεσο μέλλον, αν και από ότι φαίνεται το ποτάμι δεν έχει γυρισμό. Μέσω των αναδυόμενων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί fans επεξεργάζονται εκ νέου τα φωνητικά των νεκρών μουσικών σε νέα τραγούδια: ο Freddie Mercury τραγουδάει το «Careless Whisper » του George Michael και ο Michael Jackson το «Wake Me Up» του Avicii, και τα ανεβάζουν στο you tube. Και δεν είναι τα μόνα.

Επιστρέφοντας στο «Now And Then», έκανε το ντεμπούτο του στο Νούμερο 42 στο Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα αλλά τώρα αναμένεται να ανέβει 41 θέσεις και να βρεθεί στην κορυφή του Επίσημου Τσαρτ για Singles όταν ανακοινωθεί το chart της Παρασκευής στο The Official Chart του BBC Radio 1.

Ο Μάρτιν Τάλμποτ, Διευθύνων Σύμβουλος των επίσημων τσαρτ, δηλώνει μάρτυρας μιας επιστροφής για το πιο επιτυχημένο και διαρκές συγκρότημα της Βρετανίας: «Τι εβδομάδα θα είναι αν οι Beatles επιστρέψουν με τον αριθμό 1 στο επίσημο τσαρτ των σινγκλ. Οι Fab Four είναι ένα βασικό μέρος της ιστορίας της βρετανικής μουσικής και των βρετανικών τσαρτ, επομένως είναι απίστευτο να επιστρέψουμε με τόσο τεράστιο αντίκτυπο».

Οι Beatles είναι έτοιμοι για το 18ο βρετανικό τους νούμερο 1 σινγκλ με την «τελευταία» επίσημη κυκλοφορία τους, Now And Then , ολόκληρα 54 χρόνια από το τελευταίο τους σινγκλ Number 1, αφήνοντας πίσω τους, την Taylor Swift.

Aκολουθούν τα 17 νο.1 σινγκλς των Beatles, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το βλέμμα στο 18ο «Now and Then» :

1. «From Me To You» (Μάιος 1963)

2. «She Loves You» ( Σεπτέμβριος 1963)

3. «I Want To Hold Your Hand» (Δεκέμβριος 1963)

4. «Can’t Buy Me Love» (Απρίλιος 1964)

5. «A Hard Day’s Night» (Αριθμός 1, Ιούλιος 1964)

6. «I Feel Fine» (Δεκέμβριος 1964)

7. «Ticket To Ride» (Απρίλιος 1965)

8. «Help!» (Αριθμός 1, Αύγουστος 1965)

9. «Day Tripper / We Can Work It Out» (Δεκέμβριος 1965)

10. «Paperback Writer» (Ιούνιος 1966)

11. «Yellow Submarine / Eleanor Rigby» (Αύγουστος 1966)

12. «All You Need Is Love» (Ιούλιος 1967)

13. «Hello Goodbye» (Δεκέμβριος 1967)

14. «Lady Madonna» (Μάρτιος 1968)

15. «Hey Jude» (Αύγουστος 1968)

16. «Get Back» (με τον Billy Preston) (Μάιος 1969)

17. «The Ballad of John and Yoko» (Ιούνιος 1969)