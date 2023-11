Δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι δόθηκε εντολή εκκένωσης από τα μεγάφωνα του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στη Γάζα σήμερα, με τον ισραηλινό στρατό ωστόσο να το διαψεύδει.

Όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ισραηλινός στρατός επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον διευθυντή του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια για να του ζητήσει «την απομάκρυνση των ασθενών, των τραυματιών, των εκτοπισμένων και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και όλοι αυτοί να πάνε με τα πόδια σε μία ώρα προς την ακτή που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο», στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.

The israeli army is forcing everyone at Al-Shifa hospital, patients & staff, to evacuate inside one hour: impossible with no ambulances pic.twitter.com/vOYKtWQrZw

Από την πλευρά τους οι ισραηλινές δυνάμεις αρνούνται ότι έλαβαν τέτοια εντολή. «Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι IDF δεν ζήτησαν να εκκενώσουν ασθενείς ή ιατρικές ομάδες» αναφέρουν.

Αντίθετα, ο στρατός υποστήριξε ότι «ανταποκρίθηκε στο αίτημα του διευθυντή του νοσοκομείου Shifa να επιτρέψει σε όσους βρίσκουν καταφύγιο εκεί και επιθυμούσαν να εκκενώσουν το νοσοκομείο να φύγουν μέσω ενός ασφαλούς άξονα.

Ο στρατός «πρότεινε μάλιστα ότι όποτε υπάρχει αίτημα για τον συντονισμό ιατρικής εκκένωσης, θα εργαστούμε για να το διευκολύνουμε και να μεταφέρουμε τους ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ 2.300 ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εκτοπισμένοι βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο και οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την τύχη τους έχουν ενταθεί. Το Ισραήλ δηλώνει ότι η Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως στρατιωτική βάση.

Τις τελευταίες μέρες το νοσοκομείο δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και αρκετοί ασθενείς, αλλά και πρόωρα βρέφη, πεθαίνουν καθώς δεν λειτουργεί ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός.

Χθες το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την καθημερινή είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας δύο βυτιοφόρων με καύσιμα.

All the premature babies in ICU at Al-Shifa Hospital were kiIIed last night due to Zionist blockade & fuel depletion.👇pic.twitter.com/y2axBEcS2Z

