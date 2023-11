Υπόγεια σήραγγα και οπλισμό της Χαμάς εντόπισαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Ειδικότερα, σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF, διακρίνονται ισραηλινοί στρατιώτες στην είσοδο υπόγειας σήραγγας που εντόπισαν μεταξύ δύο κτιρίων του νοσοκομείου.

Λίγο μακρύτερα, εντοπίστηκε φορτηγό με οπλισμό που φέρεται να ανήκει σε μαχητές της Χαμάς.

EXPOSED:

In the Shifa Hospital complex, IDF troops found a hidden booby-trapped vehicle containing a large number of weapons, including:

· AK-47s

· RPGs

· sniper rifles

· grenades

· other explosives

See for yourself: pic.twitter.com/TApCThR9OM

— Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023