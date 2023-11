Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε μπουλντόζες στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα, το οποίο, όπως υποστηρίζει βρίσκεται πάνω από ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς. «Οι ισραηλινές μπουλντόζες κατέστρεψαν τμήματα της νότιας εισόδου του νοσοκομείου» ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια σύντομη ανακοίνωση στα αραβικά όπως μετέδωσε το Alarabiya.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο AFP ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο νοσοκομείο. «Απόψε πραγματοποιήσαμε μια στοχευμένη επιχείρηση στο νοσοκομείο Shifa. Συνεχίζουμε να προχωρούμε», δήλωσε ο υποστράτηγος Γιάρον Φίνκελμαν, επικεφαλής των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο κανάλι του στρατού στο Telegram.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Israeli troops entered Al Shifa, Gaza’s biggest hospital, as they contend that Hamas fighters have the ‘beating heart’ of their operations in tunnels beneath the hospital, which Hamas denies https://t.co/O8lDbQ3J89 pic.twitter.com/VEYWZ5lYUH

— Reuters (@Reuters) November 15, 2023