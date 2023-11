Για το ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τηλεοπτική σειρά «The Crown» μίλησε η Αυστραλή ηθοποιός Elizabeth Debicki με αφορμή την πρεμιέρα της 6ης σεζόν.

Όπως είπε η ηθοποιός στο αμερικανικό περιοδικό People, «έμαθα πολλά» παίζοντας την αείμνηστη πριγκίπισσα.

Recreating the days leading to Princess Diana’s death «was heavy, very manic and incredibly invasive» for #TheCrown star Elizabeth Debicki due to the fake paparazzi: «This is completely unbearable..It’s horrendous to have that many people yelling at you.»https://t.co/52NvZeQrTH — Variety (@Variety) November 7, 2023

«Δεν νομίζω ότι μπορείς να μάθεις τόσα πολλά όσα έμαθα για αυτόν τον χαρακτήρα και ότι το μόνο πράγμα που αξίζει να κάνεις στη ζωή είναι να φέρεις αγάπη στον κόσμο», είπε η Debicki, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα έμαθε για την προσωπικότητα της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Elizabeth Debicki recalls the core memory she had of Princess Diana’s death and the influence it brought to her performance on Season 6 of #TheCrown pic.twitter.com/zBlutwsLxu — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 13, 2023

«Εννοώ, νομίζω ότι έμαθα πράγματα όπως για το πόσο μεγάλη και περίεργη αίσθηση του χιούμορ είχε, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, τον τρόπο που επικράτησε μέσα από αυτές, τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τη φωνή που ήταν κάπως πολύ προοδευτικός για εκείνη την εποχή. Ναι, έμαθα πολλά» πρόσθεσε.

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν της σειράς «The Crown» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 16 Νοεμβρίου στο Netflix με τέσσερα επεισόδια, με επίκεντρο τα γεγονότα γύρω από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα προβληθεί στις 14 Δεκεμβρίου με έξι επεισόδια.