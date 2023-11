Το δικό του μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης xAI παρουσίασε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ, με τον ίδιο να προχωρά στα αποκαλυπτήρια μέσα από τον λογαριασμό του στο X.

Το «Grok» φιλοδοξεί να γίνει άμεσος ανταγωνιστής του ChatGPT και άλλων παρόμοιων AI που στηρίζονται πάνω σε γλωσσικά μοντέλα.

Το chatbot δημιούργημα του Έλον Μασκ έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να βάζει και χιουμοριστικές «πινελιές» στις απαντήσεις του, ενώ το μεγάλο «ατού» θα είναι η πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η νέα AI «Grok» θα μπορεί να δίνει απαντήσεις ακόμα και για γεγονότα που βρίσκονται εν εξελίξει σε πραγματικό χρόνο. Η πρόσβαση γι αυτά τα δεδομένα θα γίνεται μέσα από αναρτήσει του κοινωνικού δικτύου X, κάτι όμως που έχει προβληματίσει πολλούς λόγω των πολλών fake news που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi



Οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Grok απευθείας μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου X, όμως θα είναι προνόμιο μόνο των Premium λογαριασμών οι οποίοι διαθέτουν συνδρομή. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μια παρόμοια έκδοση του λειτουργικού θα ενσωματωθεί στα οχήματα της Tesla.

Η νέα AI του Έλον Μασκ θα μπορεί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να διαχειριστεί 25.000 χαρακτήρες ως context, ενώ στο μέλλον θα αποκτήσει την δυνατότητα να παράγει και να αναγνωρίσει εικόνες και ήχο, όπως κάνει στην πρώτη περίπτωση και η μηχανή AI της Google.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.

Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023