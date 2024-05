Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια Κίνα όταν κατέρρευσε τμήμα αυτοκινητόδρομου, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Η κυβέρνηση της πόλης Meizhou ανέφερε ότι 23 οχήματα βρέθηκαν μετά την υποχώρηση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου μήκους 17,9 μέτρων, με τους τραυματίες να ανέρχονται σε 30.

Όπως μετέδωσε το AP η βροχή που δεν σταματά κάνει δύσκολη και επικίνδυνη την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, εκσκαφείς και γερανοί.

⚠️⛔️The tragic consequences of a #landslide on a highway in #China

🔴According to the Meizhou city government, the landslide occurred on #May 1, 2024, at 2:10 am on a highway near #Meizhou. The area of the landslide was 184.3 sq meters.

🙏19 people died

🙏30 injured#flooding pic.twitter.com/lzYtJl9Ggm

— Irene (@irene_makarenko) May 1, 2024