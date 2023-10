Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 102 αγνοούνται μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεχειλίσει η (παγετωνική) λίμνη Lhonak στο κρατίδιο Sikkim στην Ινδία.

Η καταστροφή, η οποία πλήττει 22.000 ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων στα όρη της νότιας Ασίας που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

«Οι έρευνες διεξάγονται υπό συνθήκες αδιάκοπων βροχών, ταχείας ροής του νερού στον ποταμό Teesta, δρόμων και γεφυρών που παρασύρθηκαν σε πολλά σημεία» ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

#BREAKING_NEWS : Many Army personnel have been reported missing and some vehicles are submerged under slush at Bardang near Singtam after a Cloudburst over Lhonak Lake in Mangan near LAC. National Highway 10 washed away at Melli. Prayers for our troops and #Sikkim #IndianArmy pic.twitter.com/chGYk6L5dE

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης η κρατική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε ότι 26 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί και 102 αγνοούνταν, εκ των οποίων οι 22 ήταν προσωπικό του στρατού. Έντεκα γέφυρες είχαν παρασυρθεί.

Βιντεοσκοπημένο υλικό από το πρακτορείο ειδήσεων ANI έδειχνε τα νερά των πλημμυρών να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές, όπου κατέρρευσαν πολλά σπίτια, καταστράφηκαν στρατιωτικές βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις και βυθίστηκαν οχήματα.

Pics related to Siphoning operation of South Lhonak Cho with 8 inch dia heavy duty HDPE pipes was carried out in Aug – Sept 2016

Sikkim South Lhonak Cho which was 17.9ha in year 1979 , expanded to 126ha in 2013 & 165ha in 2023 & now reduced to 60ha after recent outburst pic.twitter.com/Pm7YUCZJf9

— Weatherman Shubham (@shubhamtorres09) October 5, 2023