Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Νόμπελ Χημείας 2023 στους Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus και Alexei I. Ekimov «για την ανακάλυψη και τη σύνθεση των κβαντικών κουκκίδων, νανοσωματιδίων που είναι τόσο μικρά που το μέγεθός τους καθορίζει τις ιδιότητές τους.

Τα νανοσωματίδια και οι κβαντικές κουκκίδες χρησιμοποιούνται στα φώτα Led και τις οθόνες των τηλεοράσεων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν χειρουργούς στην αφαίρεση καρκινικών ιστών, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Μπαουέντι είναι καθηγητής στο MIT, ο Μπρους ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και ο Εκίμοφ εργάζεται για την Nanocrystals Technology Inc.

Το ηλικίας άνω των εκατό ετών βραβείο απονέμεται από την Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 950.000 ευρώ).

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus and Alexei I. Ekimov “for the discovery and synthesis of quantum dots.” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

