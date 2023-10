Υπό την παρουσία του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του Γάλλου ομολόγου του Σεμπαστιάν Λεκορνού, πραγματοποιείται σήμερα στο Λοριάν της Βρετάνης, η επίσημη τελετή καθέλκυσης της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού με την ονομασία «Κίμων».

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra που θα παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ περνάει στα χέρια της Ελλάδας και του πολεμικού στόλου πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία που ήταν το 2024.

Στις τεχνικές προδιαγραφές, η φρεγάτα «Κίμων» έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, με μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους, πλήρωμα 120 ατόμων και ενσωματώνει προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

