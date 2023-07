Με γοργούς ρυθμούς προχωρά στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία η κατασκευή των τριών φρεγατών FDI του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ήδη, η πρώτη φρεγάτα «Κίμων» βρίσκεται στη δεξαμενή ναυπήγησης και αναμένεται να πέσει στο νερό για δοκιμές εντός των επόμενων μηνών, με την παράδοσή της να υπολογίζεται στα τέλη του 2024.

Η δεύτερη με την ονομασία «Νέαρχος» βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής καθώς τα ναυπηγικά μπλοκ της είναι έτοιμα και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της συναρμογής της. Η παράδοσή της φρεγάτας αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Όσο για την 3η φρεγάτα «Φορμίων» χθες παρουσία ελληνικής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής του πρώτου ελάσματος δηλαδή της πρώτης λαμαρίνας που θα χρησιμοποιηθεί για να κατασκευαστεί η φρεγάτα.

[#NAVGREEK] ⚓ 🇬🇷x🇫🇷 First steel-cutting of the third FDI for the Hellenic Navy: keeping up the pace. pic.twitter.com/4mPdaP7hvm

— Naval Group (@navalgroup) July 12, 2023