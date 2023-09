Οι Pet Shop Boys ανακοίνωσαν την επανέκδοση του καλτ κλασικού άλμπουμ τους «Relentless». Για να γιορτάσει την 30ή επέτειό του (κυκλοφόρησε) το σπάνιο χορευτικό άλμπουμ έξι κομματιών θα επανακυκλοφορήσει σε CD, ψηφιακό και βινύλιο στις 20 Οκτωβρίου.

Το εμβληματικό δίδυμο – ο Neil Tennant και ο Chris Lowe – δήλωσε ότι «αυτό το άλμπουμ ήταν ένα πείραμα για εμάς πριν από 30 χρόνια με τα έξι νέα εκτεταμένα χορευτικά κομμάτια του. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό και χαιρόμαστε που επανακυκλοφορεί». Το «Relentless» κυκλοφόρησε αρχικά ως μέρος μιας περιορισμένης έκδοσης του πέμπτου στούντιο άλμπουμ των Pet Shop Boys, «Very», το οποίο έγινε το πρώτο τους Νούμερο 1 στο Official Albums Chart, του Ηνωμένου Βασιλείου. Με τίτλο «Very Relentless», η περιορισμένη έκδοση περιελάβανε έξι επιπλέον κομμάτια: «My head is spinning», «Forever in love», «KDX 125», «We were from outer space», «The man who has Everything» and «One things leads to other».

Εκείνη την εποχή, το «Relentless» κυκλοφόρησε επίσης και ως αυτόνομο άλμπουμ βινυλίου, αλλά με πολύ περιορισμένη έκδοση μόλις 500 αντιτύπων. Έκτοτε, τα έξι κομμάτια του άλμπουμ δεν ήταν διαθέσιμα σε καμία μορφή, ενισχύοντας το cult status τους στους θαυμαστές των PSB. Το άλμπουμ «Very» ήταν από τα πλέον επιτυχημένα άλμπουμ των Pet Shop Boys, φέρνοντας στο γκρουπ τις επιτυχίες «Can You Forgive Her» (νο. 7), «Go West» (νο. 2), «I Wouldn’t Normally Do This Kind of Thing» (νο. 13), «Liberation» (νο. 14) και «Yesterday, When I Was Mad» (νο. 13). Αποτελούν μέρος του ρεκόρ του ντουέτου που περιλαμβάνει 44 βρετανικά Top 40 σινγκλ μέχρι στιγμής.