Το να δημιουργήσεις μια καινούργια χώρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αλλά φαίνεται ότι αν έχεις καλά υλικά όλα μπορούν να γίνουν. Όπως συμβαίνει δηλαδή με τον Πρόεδρο της ιστορίας μας. Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στο 2008 όταν ο Kadebostany αποφάσισε να ιδρύσει τη Δημοκρατία του Kadebostany με μέλη της μερικούς εξαιρετικούς μουσικούς, από διάφορα σημεία της Ευρώπης. Η δημιουργία της ουτοπικής αυτής χώρας αποσκοπούσε στη διάδοση του pop οράματος του εμπνευστή της και είχε βασικά συνθετικά τη μίξη electronica με Balkan στοιχεία και αιθέρια pop φωνητικά, εντυπωσιακά visual εφέ και αρκετή δόση τρέλας.

Δεκαπέντε χρόνια μετά η μουσική δημοκρατία του Kadebostany πατάει ιδιαιτέρως γερά στο ποπ στερέωμα με 4 πολύ πετυχημένα άλμπουμ αμέτρητα live σε όλο τον κόσμο και εμφανίσεις σε γνωστά φεστιβάλ αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, πολλά αγαπημένα hit που έντυσαν διαφημίσεις για κονσόλες παιχνιδιών, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και οίκων μόδας, ταινίες («L’Etudiante» και «Monsieur Henri»), τη σειρά του Netflix «As The Crow Flies», τη viral διασκευή στo «Crazy in Love» της Beyoncé που ακούγεται στην ταινία «50 Shades of Grey» και περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια views στο Youtube και 2 δισεκατομμύρια στο TikTok.

Οι Kadebostany επιστρέφουν στην Αθήνα, εμφανίζονται το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο Fuzz Live Music Club, όπου εκτός από τις «παλιές» επιτυχίες τους, φέρνουν μαζί τους και την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τον ευφάνταστο τίτλο «Play This At My Funerals». Η διαδρομή του Kadebostan ξεκίνησε το 2011 με το άλμπουμ «Songs from Kadebostany», ακολούθησε το «Pop Collection» το 2013 και το «MONUMENTAL», το 2016, ενώ παγκόσμια αίσθηση προκάλεσε με το σινγκλ «Castle in the snow» (σε συνεργασία με τον Avener), το 2015.

Από τους πλέον ευφάνταστους συνθέτες / παραγωγούς της σύγχρονης ποπ ο Kadebostan και με χαρακτηριστικό ήχο, μιλώντας στο BHMAgazino με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του άλμπουμ του «Play this at my Funerals», ξεκαθαρίζει καταρχάς ότι δεν τρολάρει. «Καθόλου δεν τρολάρω. Οραματίζομαι ένα μεγάλο πάρτι, γεμάτο ευτυχία και επικεντρωμένο στον εορτασμό του μέλλοντος».

Και ενώ από την μία πλευρά προτείνει τη μουσική που θέλει να ακουστεί στην κηδεία του από την άλλη πλευρά σημειώνει ότι «πηγή έμπνευση της νέας μου δουλειάς είναι η ζωή. Μου αρέσει να μετατρέπω συνηθισμένες στιγμές σε δυνατά τραγούδια». Η εργασία του ανοίγει με το «Eulogy», ένα τραγούδι που ο Kadebostany σημειώνει ότι «είναι για όλους. Παρά το σκοτεινό του θέμα, είναι ένα δυνατό και ειλικρινές τραγούδι αγάπης».

Tο άλμπουμ ηχογραφήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε Λωζάννη, Κωνσταντινούπολη, Κίεβο, Αθήνα και Παρίσι και περιλαμβάνει συνεργασίες με την Eλληνίδα Vassilina τη Γαλλίδα AngieRobba, τον Τούρκο τραγουδιστή και τρομπετίστα Barış Demirel, την Ιταλίδα Serepocaiontas και τη Valeria Stoica από τη Μολδαβία. Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου τους άλμπουμ οι Kadebostany περιοδεύουν με ολοκαίνουργιο show και κάνουν στάση και στην πολυαγαπημένη τους Αθήνα, που στήριξε με σθένος τον “φασαριόζικα” και ευφάνταστα πολυδιάστατο ήχο τους, πολύ πριν κατακτήσει την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όσοι έχουν βρεθεί στα live τους ξέρουν πόσο μοναδικά παντρεύουν το visual με το ηχητικό και το ιδιοφυές χάος που επικρατεί επί σκηνής. Οι επίδοξοι fans έχουν την τύχη να μην γνωρίζουν ότι η πρώτη φορά που τους βλέπει κανείς live είναι μια πραγματική αποκάλυψη.

INFO

Kadebostany

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου- Fuzz Live Music Club

Τιμή Εισιτηρίων:

Προπώληση: 28€, Ταμείο: 32€

Προπώληση εδώ.