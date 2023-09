Tο 13o ετήσιο «Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum» με τίτλο «Βέλτιστες Βιομηχανικές Πρακτικές – Δημιουργία Μακροπρόθεσμης Αξίας μέσω της Αειφορίας» (Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability) φιλοξενεί η Capital Link την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Με ιστορικό 13 ετών, είναι το μοναδικό Φόρουμ που προβάλλει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Ναυτιλιακό Τομέα και διερευνά τις Βέλτιστες Βιομηχανικές Πρακτικές σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως η διαχείριση στόλου, η τεχνολογική καινοτομία, το πλήρωμα, η ενεργειακή απόδοση και το περιβάλλον, η προστασία και η ασφάλεια.

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και στη μελέτη των ESG (Environmental, Social & Governance).

Η ατζέντα

Η σημασία της διαφανούς αναφοράς εκπομπών – Τα οφέλη για τους πλοιοκτήτες

Εναλλακτικά Καύσιμα

Το τοπίο της ανανέωσης του στόλου – Πλοία & Καύσιμα του Σήμερα και του Αύριο

Κεντρική Ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας

«2023 Capital Link Maritime Sustainability Award» Κεντρική Ομιλία & Παρουσίαση Βραβείου

Η Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα και ο Ρόλος των Ναυλωτών

Ασφάλεια & Ανθρώπινο Στοιχείο

Όλα για τον άνθρακα – Μετατοπίσεις άνθρακα, δέσμευση άνθρακα, πιστώσεις άνθρακα, EU ETS

Τεχνολογία – Προχωρώντας τη ναυτιλία στο επόμενο επίπεδο

Διαδραστική πλατφόρμα

Το φόρουμ παρέχει μια διαδραστική πλατφόρμα σχετικά με το θέμα της Επιχειρησιακής Αριστείας, των Βέλτιστων Βιομηχανικών Πρακτικών και της Αειφορίας που συνδέουν ναυτιλιακές εταιρείες, ναυλωτές, ρυθμιστικές αρχές, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές ενώσεις βιομηχανίας, νηογνώμονες, λέσχες P&I, μητρώα σημαίας, παρόχους τεχνολογίας και υπηρεσιών και την οικονομική και επενδυτική κοινότητα.

Το φετινό φόρουμ θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά ηγέτες του κλάδου που θα μοιραστούν τις γνώσεις τους για κρίσιμα ζητήματα του κλάδου.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Υπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης, αλλά και ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης Ιδρυτής και Πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

