Με τους σεναριογράφους να καταλήγουν σε προσωρινή συμφωνία με τα μεγάλα στούντιο ψυχαγωγίας για μια νέα εργασιακή συμφωνία το βράδυ της Κυριακής (24/09), ένα άλλο, αλλά εξαιρετικά μεγάλο, εμπόδιο συνεχίζει να στέκεται στο δρόμο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας προκειμένου να αναστηθεί και πάλι: ο τερματισμός της απεργίας δεκάδων χιλιάδων ηθοποιών. Όμως, οι δύο πλευρές φαίνεται να μην έχουν μιλήσει για περισσότερο από δύο μήνες και ακόμα δεν έχει γίνει καν λόγος για την πιθανότητα να μπουν σύντομα σε διαπραγματεύσεις.

Οι επικεφαλείς της SAG-AFTRA, του συνδικάτου των ηθοποιών, έχουν δηλώσει πρόθυμοι να διαπραγματευτούν, αλλά τα στούντιο αποφάσισαν στις αρχές Αυγούστου να επικεντρωθούν πρώτα στην επίτευξη συμφωνίας με τους σεναριογράφους. Ένας σημαντικός λόγος ήταν η ρητορική της Fran Drescher, της προέδρου του σωματείου των ηθοποιών, η οποία εκφωνούσε τη μία πυρετική ομιλία μετά την άλλη, συμπεριλαμβανομένης και μίας στην οποία κατήγγειλε τα στελέχη των στούντιο ως «γαιοκτήμονες του Μεσαίωνα».

Ωστόσο, η Fran Drescher υπήρξε λιγότερο εκφραστική τις τελευταίες εβδομάδες. Ίσως γιατί, ακόμα και μετά τη συμφωνία των σεναριογράφων με τα στούντιο, γίνεται καθημερινά όλο και πιο φανερό πως μόνο με μια συμφωνία και με τους ηθοποιούς θα καθορίσει πότε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι – συμπεριλαμβανομένων των χειριστών κάμερας, των makeup artists, των σκηνογράφων, των ενδυματολόγων, των φωτιστών, των hairstylists, των κινηματογραφιστών – θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

Το σωματείο των ηθοποιών έδωσε συγχαρητήρια στο σωματείο των σεναριογράφων, το οποίο εκπροσωπεί περισσότερους από 11.000 δημιουργούς, σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Κυριακής, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να εξετάσει την προσωρινή συμφωνία με τα στούντιο. Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι παραμένει «αφοσιωμένο στην επίτευξη των απαραίτητων όρων για τα μέλη του συνδικάτου».

To our fellow union siblings who serve on the WGA Negotiating Committee, we extend our heartfelt congratulations on securing a tentative agreement with the AMPTP.

Με μια προσωρινή συμφωνία στο χέρι, το Συνδικάτο των Σεναριογράφων ανέστειλε τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Όμως οι διαμαρτυρίες των ηθοποιών θα ξεκινήσουν και πάλι την Τρίτη (26/09), μετά από ένα διάλειμμα για το Γιομ Κιπούρ τη Δευτέρα. «Χρειαζόμαστε όλους στη γραμμή από την Τρίτη έως την Παρασκευή», δήλωσε την Κυριακή στο X η ηθοποιός Frances Fisher, μέλος της επιτροπής διαπραγματεύσεων της SAG-AFTRA. «Δείξτε μας την #Αλληλεγγύη σας!».

Δεκάδες μέλη του Συνδικάτου των Σεναριογράφων υποσχέθηκαν να στηρίξουν τους ηθοποιούς. «Ξέρω ότι υπάρχει μια τεράστια ανακούφιση που αντηχεί στην πόλη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει τελειώσει για κανέναν από εμάς μέχρι η SAG-AFTRA να πάρει τη συμφωνία της», έγραψε η Amy Berg, επικεφαλής της απεργίας των σεναριογράφων, στο X.

I know there’s a huge sign of relief reverberating through the town right now, but it’s not over for any of us until SAG-AFTRA gets their deal.

— Amy Berg (@bergopolis) September 25, 2023