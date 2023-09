Το Χόλιγουντ αναστενάζει με ανακούφιση. Οι επί 146 ολόκληρες μέρες απεργοί σεναριογράφοι και τα μεγάλα στούντιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για μια νέα τριετή σύμβαση που υπόσχεται να επανεκκινήσει τη βιομηχανία.

Οι διαπραγματεύσεις της Συντεχνίας Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA) και της Ένωσης Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP) ολοκληρώθηκαν την Κυριακή ύστερα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πέντε συνεχείς ημέρες.

«Μπορούμε να πούμε, με μεγάλη υπερηφάνεια, ότι αυτή η συμφωνία είναι εξαιρετική – με σημαντικά κέρδη και προστασία για όλους τους σεναριογράφους», ανέφερε η διαπραγματευτική επιτροπή της WGA σε ένα email που έστειλε στα μέλη της μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Η ίδια η απεργία θα παραμείνει σε ισχύ κατά τη διαδικασία έγκρισης και επικύρωσης της συνδικαλιστικής σύμβασης. Όμως οι διαδηλώσεις έχουν ανασταλεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι ηγέτες της συντεχνίας αναμένεται να ψηφίσουν την Τρίτη για το αν θα άρουν επίσημα την απεργία κατά των υπογραφόντων την AMPTP.

«Για να είμαστε σαφείς, κανείς δεν πρέπει να επιστρέψει στην εργασία του μέχρι να του δοθεί ειδική άδεια από τη συντεχνία. Μέχρι τότε εξακολουθούμε να είμαστε σε απεργία», ανέφερε το μήνυμα προς τα μέλη.

Οι λεπτομέρειες της σύμβασης δεν θα ανακοινωθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική μορφή της τις επόμενες ημέρες. Η ηγεσία της WGA αναμένεται να ψηφίσει την Τρίτη επί της τελικής συμφωνίας. Πρώτα η επιτροπή διαπραγμάτευσης θα ψηφίσει για το αν η συμφωνία θα υποβληθεί προς ψήφιση στο διοικητικό συμβούλιο της WGA West και στο διοικητικό συμβούλιο της WGA East. Εάν και οι δύο αυτές ψηφοφορίες εγκρίνουν τη συμφωνία, η συμφωνία θα σταλεί για επικύρωση από τα 11.000 μέλη της WGA.

«Αν και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις λεπτομέρειες για το τι επετεύχθη, δεν μπορούμε μέχρι να μπει οριστική τελεία», αναφέρει το μήνυμα προς τα μέλη. «Κάτι τέτοιο θα περιέπλεκε την ικανότητά μας να φέρουμε εις πέρας τη δουλειά. Έτσι, όπως μας έχετε επιδείξει υπομονή στο παρελθόν, σας ζητάμε να είστε και πάλι υπομονετικοί – για μια τελευταία φορά».

Μετά από σχεδόν πέντε μήνες απεργίας – που ξεκίνησε στις 2 Μαΐου – είναι πολύ πιθανό η συμφωνία να ψηφιστεί από τα μέλη, ιδίως με την ενθουσιώδη υποστήριξη των ηγετών της WGA. Η συντεχνία σημείωσε ότι η δύναμη που απολαμβάνει οφείλεται στην ακραία αλληλεγγύη και τον ακτιβισμό που επιδεικνύουν τα μέλη της. Από την αρχή της στάσης εργασίας, τόσο η WGA East όσο και η WGA West οργάνωσαν εντυπωσιακές απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα μέλη και στις δύο ακτές οργανώθηκαν και μηδένισαν κάθε δραστηριότητα, βάζοντας λουκέτο στις παραγωγές που προσπαθούσαν να συνεχίσουν τα γυρίσματα κι αφού η WGA κατέβασε τα μολύβια.

Η Συντεχία των ηθοποιών του Χόλιγουντ (SAG-AFTRA), η οποία βρίσκεται επίσης σε απεργία από τις 14 Ιουλίου, έσπευσε να συγχαρεί την WGA που ξεπέρασε τα μεγαλύτερα εμπόδια με την AMPTP.

To our fellow union siblings who serve on the WGA Negotiating Committee, we extend our heartfelt congratulations on securing a tentative agreement with the AMPTP.

— SAG-AFTRA (@sagaftra) September 25, 2023