Ουδέν νεότερον από το διπλό απεργιακό μέτωπο του Χόλιγουντ ως προς την επίλυση των διαφορών ηθοποιών και σεναριογράφων με τα μεγάλα – πολύ μεγάλα – στούντιο παραγωγής, αλλά το φθινόπωρο φέρνει απρόσμενα πολλές νέες – και ωραίες – οι σειρές στις πλατφόρμες streaming, μαζί φυσικά με νέες σεζόν παλιών και γνώριμων αγαπημένων. Απροσδόκητα μεν, καλοδεχούμενα δε τα νέα αυτά για τους απανταχού φίλους σειράκηδες που έτρεμε το φυλλοκάρδι τους σκεπτόμενοι «πώς θα βγει ο χειμώνας;» χωρίς ένα καλό true crime ή μια επική σειρά φαντασίας.

Σεπτέμβρης

Από τηλεοπτικής άποψης, ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά και, παρόλο που έχουμε μπει πια στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο, υπάρχουν κάποιες σειρές που κυκλοφόρησαν μέσα στο προηγούμενο εικοσαήμερο και αξίζουν την προσοχή μας.

The Wheel of Time

Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ολοκληρωθεί η 2η σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς του The Wheel of Time από το Prime Video, αλλά το διάλειμμα μεταξύ των σεζόν σίγουρα αύξησε την προσμονή για το τι μέλλει γενέσθαι. Η 2η σεζόν, η οποία κυκλοφόρησε 01/09, αξιοποιεί τον πλούτο της ιστορίας και οικοδομεί με μαεστρία τον μαγικό κόσμο των βιβλίων ακόμη καλύτερα από τον 1ο, παρεκκλίνοντας μόνο όταν αυτό έχει μεγαλύτερο νόημα, αλλά χωρίς ποτέ να θυσιάζει το βάθος των χαρακτήρων και τη συνολική πλοκή. Ο τροχός εδώ παίρνει πρόθυμα μία ακόμα σκοτεινότερη τροπή που μοιάζει να είναι αυτό ακριβώς που έλειπε από την 1η σεζόν.

Welcome to Wrexham

Το Welcome to Wrexham αφηγείται την ιστορία της εξαγοράς της Wrexham AFC – της παλαιότερης ομάδα της Ουαλίας και τρίτης παλαιότερης επαγγελματικής ομάδας στον κόσμο – από τους Ryan Reynolds και Rob McElhenney στις αρχές του 2021. Με φαινομενικά ελάχιστες ποδοσφαιρικές γνώσεις, αλλά σαφή ενθουσιασμό για τον αθλητισμό γενικότερα, οι δύο Χολιγουντιανοί αστέρες έθεσαν ως στόχο να ανεβάσουν τη Wrexham από την πέμπτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ ταυτόχρονα θα έκαναν ένα ντοκιμαντέρ αυτού του ταξιδιού. Η σεζόν 2022/23 του πρωταθλήματος, την οποία καλύπτει η 2η σεζόν της σειράς που κυκλοφόρησε στις 12/09 στο Disney+, έχει τελειώσει στην πραγματικότητα, οπότε σχεδόν όλοι όσοι παρακολουθούν ξέρουν πώς τελειώνει αυτό το κεφάλαιο. Παρόλα αυτά, η σειρά ρίχνει μια απροσδόκητα καθαρή και ειλικρινή ματιά στον παράξενο κόσμο του βρετανικού ποδοσφαίρου, ενός στοιχείου τόσο ενσωματωμένου στον πολιτιστικό ιστό του Ηνωμένου Βασιλείου.

The Morning Show

Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πως ανάμεσα σε όλες εκείνες τις λαμπερές, γεμάτες κινηματογραφικούς αστέρες σειρές υψηλού κύρους που χαρακτηρίζουν την ύστερη τηλεοπτική εποχή που ζούμε, το The Morning Show παίρνει επάξια τον τίτλο της πιο «τηλεοπτικής» τηλεοπτικής σειράς. Διεισδύοντας στη μάχη για την εξουσία, τις προσωπικές φιλοδοξίες και τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες καθώς περιηγούνται στον κόσμο της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης, η σειρά πραγματεύεται θέματα όπως οι δυναμικές στο χώρο εργασίας, η ηθική των μέσων ενημέρωσης και το κίνημα #MeToo. Η 3η σεζόν βγήκε στον αέρα του Apple TV στις 13/09 και κυκλοφορεί καινούριο επεισόδιο κάθε Τετάρτη, με το φινάλε της σεζόν να έχει προγραμματιστεί για τις 8/11.

The Other Black Girl

Βασισμένο στο μπεστ σέλερ των New York Times, το The Other Black Girl ακολουθεί τη Nella (Sinclair Daniel), τη μοναδική μαύρη βοηθό σύνταξης του Wagner, ενός φημισμένου εκδοτικού οίκου βιβλίων στη Νέα Υόρκη, καθώς προσπαθεί να κάνει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της πραγματικότητα. Η σειρά, της οποίας και τα 10 επεισόδια βγήκαν στον αέρα του Hulu και του Disney+ στις 13/09, αναμοχλεύει ελεύθερα την πλοκή του βιβλίου, επαναπροσδιορίζοντας τους χαρακτήρες, το σκηνικό και το κεντρικό μυστήριο για ένα λιγότερο εσωστρεφές μέσο, χωρίς όμως να θυσιάζει τη θεματική πολυπλοκότητα του βιβλίου. Τεχνικά μπορεί να μην είναι άρτια – σίγουρα ο ρυθμός της θα μπορούσε να είναι καλύτερος – αλλά εκείνο που σίγουρα καταφέρνει η σειρά είναι να θέσει διεισδυτικά ερωτήματα όσον αφορά τον ρατσισμό και να βάλει τους θεατές σε σκέψη.

Sex Education

Η 4η και τελευταία σεζόν μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix είναι επιτέλους εδώ. Και δεν διαφέρει πολύ αφηγηματικά από τις προηγούμενες. Η 4η σεζόν καταπιάνεται με όσα άφησε σε εκκρεμότητα η 3η σεζόν αυτού του κεφάτου νεανικού δράματος, το οποίο είναι έτοιμο να προσκρούσει στους συμβιβασμούς του κόσμου των ενηλίκων. Ο κόσμος και οι χαρακτήρες που αγαπήσαμε διατηρούν τη συνέπειά τους ακόμα κι όταν κάποιες μικρές λεπτομέρειες ξεφεύγουν, έτσι που, αν και δύσκολος ο αποχαιρετισμός, το Sex Education μας αφήνει με την γλυκόπικρη αίσθηση ότι αφήνει τα πράγματα στο πιο υγιές σημείο. Ολόκληρη η σεζόν είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από 21/09.

Οκτώβρης

Loki

Ο Loki Laufeyson, γνωστός και ως «θεός της αταξίας», είναι ίσως ο πιο αγαπημένος αντι-ήρωας στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Μπορεί να έκανε αρχικά την εμφάνισή του ως κακός στην ταινία Thor του 2011, όμως πολύ γρήγορα απέκτησε ρεύμα και τελικά, το 2021, ολόδική του σειρά στο Disney+. Με πρωταγωνιστή τον Tom Hiddleston, η πρώτη σεζόν τελείωσε με ένα επικό cliffhanger που προμήνυε συνέχεια και εισήγαγε επίσημα την ιδέα του «πολυσύμπαντος» στους οπαδούς της Marvel, μπλέκοντας τη φαντασία και τη μυθολογία με την έννοια του χωροχρόνου. Η 2η σεζόν του Loki θα είναι μέρος της πέμπτης φάσης του MCU και αναμένεται να είναι καλύτερη κι από την προηγούμενη. Υπομονή λοιπόν μέχρι τις 05/10.

The Fall of the House of Usher

Όπως και η μίνι σειρά Haunting του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Mike Flanagan, το The Fall of the House of Usher είναι άλλη μια μίνι σειρά τρόμου που βασίζεται στο κλασικό λογοτεχνικό έργο του Edgar Allan Poe. Ο Flanagan φέρνει στις οθόνες μας μέσα από την πλατφόρμα του Netflix μια πολύ πιο σύγχρονη εκδοχή του διηγήματος με μια ιστορία για μια φαρμακευτική εταιρεία της οποίας οι κληρονόμοι αρχίζουν να πεθαίνουν μυστηριωδώς. Ο Flanagan είναι γνωστός για την εμμονή του να δουλεύει ξανά και ξανά με τους ίδιους ηθοποιούς. Έτσι, τα περισσότερα μέλη του καθιερωμένου «θιάσου» του (Bruce Greenwood, Carla Gugino, Samantha Sloyan, Rahul Kohli και Zach Gilford) επιστρέφουν και σε αυτή την οκτώ επεισοδίων διασκευή που κάνει πρεμιέρα 12/10.

Lessons in Chemistry

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Bonnie Garmus (2022), το Lessons in Chemistry είναι μια φεμινιστική ιστορία που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 και επικεντρώνεται στην Elizabeth Zott. Πρόκειται για μια πνευματώδη, νεαρή γυναίκα που αμφισβητεί τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής με τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες ως ερευνήτρια, μέχρι που απολύεται άδικα και υποβιβάζεται στα οικιακά της καθήκοντα λόγω της εγκυμοσύνης της. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της Ελίζαμπεθ αυξάνονται, καθώς εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να φιλοξενήσει μια νέα τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής. Η νέα δουλειά της χρησιμεύει ως το τέλειο βήμα για να εκπαιδεύσει το κοινό της στη χημεία και σε θέματα που αφορούν το γυναικείο ζήτημα υπό το πρόσχημα της παραδοσιακής μαγειρικής. Το Lessons in Chemistry έρχεται στον αέρα του Apple TV στις 13/10 με τη βραβευμένη με Όσκαρ Brie Larson στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Fellow Travelers

Με αφετηρία του το ομώνυμο μυθιστόρημα του Thomas Mallon, ο υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος και παραγωγός Ron Nyswaner υπογράφει το Fellow Travelers, μια ιστορία αγάπης και ταυτόχρονα ένα πολιτικό θρίλερ, το οποίο εξιστορεί το κρυφό ειδύλλιο δύο πολύ διαφορετικών ανδρών που συναντιούνται στην Washington της εποχής του Μακαρθισμού – μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους στην αμερικανική ιστορία του 20ού αιώνα. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών, παρακολουθούμε τους κεντρικούς ήρωες, καθώς διασταυρώνονται οι δρόμοι τους στις διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960, αργότερα στις ντίσκο της δεκαετίας του 1970 και, τέλος, εν μέσω της κρίσης του AIDS τη δεκαετία του 1980. Το Fellow Travelers έρχεται στις 27/10 στο Showtime.

Νοέμβρης

All the Light We Cannot See

Βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο με Πούλιτζερ μυθιστόρημα του Anthony Doerr (2014), το All the Light We Cannot See παρακολουθεί τις διασταυρούμενες διαδρομές δύο εφήβων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Marie-Laure (Aria Mia Loberti), μιας τυφλής Γαλλίδας, κόρης του κλειδαρά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού (Mark Ruffalo), και του Werner (Louis Hofmann) ενός αγοριού από τη Γερμανία που αναγκάζεται να πολεμήσει για τους Ναζί. Aπό τον δημιουργό του Peaky Blinders, Steven Knight, το All the Light We Cannot See έρχεται στο Netflix στις 02/11.

The Buccaneers

Εμπνευσμένη από το ημιτελές τελευταίο ομώνυμο μυθιστόρημα της βραβευμένης με Πούλιτζερ συγγραφέως Edith Wharton, η οκτώ επεισοδίων επερχόμενη δραματική σειρά εποχής του Apple TV, The Buccaneers, διαδραματίζεται στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1870. Θυμίζοντας αρκετά – στην αισθητική της τουλάχιστον – το βραβευμένο με Emmy Bridgerton, η σειρά ακολουθεί την ιστορία μιας ομάδας νεαρών Αμερικανίδων στο «εξωτερικό» που αγαπούν τη διασκέδαση, περιφέρονται σε φανταχτερές χοροεσπερίδες και αντιμετωπίζουν την πολιτισμική σύγκρουση του παλιού αγγλικού χρήματος και των νέων αμερικανικών νεόπλουτων ευαισθησιών. Έρχεται στις 8/11 και φέρνει δράμα, ερωτικά τρίγωνα, πισώπλατες μαχαιριές της υψηλής κοινωνίας και πολλά άλλα.

A Murder at the End of the World

Σε μια σειρά μυστηρίου που ακούγεται σαν μια διασταύρωση μεταξύ Knives Out, Mr. Robot και Nancy Drew, η Emma Corrin πρωταγωνιστεί ως Darby Hart, «μια Gen Z ερασιτέχνη ντετέκτιβ αλλά έμπειρη χάκερ». Ολα αρχίζουν όταν ο Andy (Clive Owen), ένας απομονωμένος δισεκατομμυριούχος, προσκαλεί την Darby και άλλα οκτώ άτομα σε ένα πανέμορφο, απομακρυσμένο καταφύγιο. Καλά υποψιάζεστε, ένας από αυτούς πεθαίνει και η Darby πρέπει να αποδείξει ότι πρόκειται για φόνο. Το A Murder at the End of the World έρχεται στο Hulu στις 14/11.

Fargo

Κάθε σεζόν του μαύρου κωμικού αστυνομικού δράματος Fargo έχει διαφορετική πλοκή, (κυρίως) νέους χαρακτήρες και καστ και διαδραματίζεται σε διαφορετική τοποθεσία και εποχή. Έτσι, δύο χρόνια μετά, η ανθολογική σειρά παίρνει μια διαφορετική κατεύθυνση με μια πλοκή για μια απαγωγή και έναν φαινομενικά δυστυχισμένο γάμο. Η 5η σεζόν τοποθετείται χρονικά στο 2019 και διαδραματίζεται στις μεσοδυτικές πολιτείες όπου μια φαινομενικά τυπική νοικοκυρά μπλέκει σε περιπέτειες με τις αρχές. Η 5η σεζόν του Fargo θα κάνει πρεμιέρα στο FX στις 21/11, ενώ τα επεισόδια που θα βγαίνουν εβδομαδιαία θα γίνονται διαθέσιμα την επόμενη μέρα στο Hulu.