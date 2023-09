Ο Δημήτρης Ιτούδης αφήνει τη θέση του, αλλά δεν αποκόπτεται εντελώς από την Εθνική ομάδα. Η ΕΟΚ είχε ήδη ενημερώσει για τη νέα μορφή συνεργασίας που θα προκύψει, κάτι που και ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής επιβεβαίωσε με την ανάρτηση που έκανε λίγο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου.

Σ’ αυτήν αναφέρθηκε στην επιθυμία – πρόθεσή του να είναι παρών στην επόμενη ημέρα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, προσφέροντας αφιλοκερδώς (όπως διευκρινίστηκε για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις ή παρεξηγήσεις) συμβουλές και απόψεις, αν αυτές κριθούν ωφέλιμες προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στο ίδιο κείμενο ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του σ’ εκείνο το υγιές κομμάτι των Ελλήνων φιλάθλων που του προσέφερε την αγκαλιά και την ευχή του, καθώς «με γέμισε περισσότερο ακόμα και από τίτλους που έχω κατακτήσει σε επίπεδο ομάδων».

Forever grateful and honored. Thank you 💙🤍 pic.twitter.com/fLFppmhbIe

