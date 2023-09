Δύο νοσηλεύτριες και ένας υπαξιωματικός ήταν τα τρία στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Λιβύη.

Απαντώντας στις φήμες που κυκλοφορούσαν στα social media ότι πιθανότατα το δυστύχημα δεν οφείλεται σε τροχαίο, οι ίδιες πηγές, αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος. Μάλιστα, όπως λένε, ο Λίβυος οδηγός του φορτηγού που συγκρούστηκε μετωπικά με το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής είχε μαζί του πέντε μέλη της οικογένειας του. Από τους έξι επιβαίνοντες στο φορτηγό σκοτώθηκαν οι τρεις.

Στην περιοχή που έγινε το δυστύχημα δεν λειτουργούσε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Γι αυτό οι τραυματίες Έλληνες στρατιωτικοί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν την Αθήνα για το δυστύχημα. Τα δορυφορικά τηλέφωνα που είχαν μαζί τους καταστράφηκαν μετά τη σύγκρουση απο την έκρηξη και τη φωτιά

Το λεωφορείο με τους Έλληνες στρατιωτικούς ήταν μέρος μικρής φάλαγγας με ένα τζιπ να προπορεύεται και ένα να ακολουθεί το πούλμαν με τους 19. Άγνωστο πώς κατάφερε και έσπασε τον σχηματισμό ο οδηγός του φορτηγου

Οι άλλοι δύο νεκροί της ελληνικής αποστολής, όπως έγινε γνωστό ήταν διερμηνείς και παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023