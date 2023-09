Σε αδιανόητη τραγωδία μετατράπηκε το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel από τη Λιβύη, με τους αριθμούς να προκαλούν ανατριχίλα.

Τουλάχιστον 11.300 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης, που χτυπήθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα από πλημμύρες, ανέφερε υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενη την λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο. «Σύμφωνα με τη λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο, οι πλημμύρες αυτές χωρίς προηγούμενο στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 11.300 ανθρώπους και άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη Ντέρνα, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Σε άλλες περιοχές στην ανατολική Λιβύη οι νεκροί είναι τουλάχιστον 170 σύμφωνα με το OCHA. «Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται ακατάπαυστα» προειδοποίησε το Γραφείο Συντονισμού.

Η καταιγίδα, η οποία έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/9 τη Ντέρνα, πόλη 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη, προκάλεσε ρήξη δυο φραγμάτων, με αποτέλεσμα πελώριοι όγκοι νερού, εύρους τσουνάμι, να καταπιούν ό,τι έβρισκαν στον διάβα τους.

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης Οθμάν Αμπντελτζαλίλ, δημοσιοποίησε χθες (16/9) το απόγευμα απολογισμό που έκανε λόγο για 3.252 νεκρούς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφερόταν σε 3.958 πτώματα που έχουν βρεθεί και αναγνωριστεί και «πάνω από 9.000 ανθρώπους» που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ζοφερή στη Ντέρνα», τόνισε το OCHA, σύμφωνα με το οποίο η πόλη συνεχίζει να μην έχει πόσιμο νερό και τουλάχιστον 55 παιδιά δηλητηριάστηκαν επειδή ήπιαν μολυσμένο νερό.

Από τα συντρίμμια σπιτιών σε συνοικίες που χτυπήθηκαν από χειμάρρους και από τη θάλασσα ανασύρονται καθημερινά πτώματα, τα οποία θάβονται με φόντο το σκηνικό καταστροφής. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα περισσότερα θύματα θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη ή παρασύρθηκαν προς τη Μεσόγειο.

