Η απόλυτη καταστροφή στη Λιβύη μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, που έχει αφήσει πίσω της χιλιάδες νεκρούς και τους φόβους καθημερινά να εντείνονται ότι τα θύματα θα γίνουν σύντομα εκατοντάδες χιλιάδες.

Γιατί όμως οι νεκροί είναι τόσοι πολλοί, κυρίως στην Ντέρνα; Η πόλη, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, αριθμεί πάνω από 3.800 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 400 ξένοι, κυρίως από το Σουδάν και την Αίγυπτο.

Οι ερειπωμένες υποδομές, οι κατασκευές -κατά παραβίαση- των κανόνων αστικής δόμησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και η έλλειψη προετοιμασίας απέναντι σε αυτού του είδους τις καταστροφές μεταμόρφωσαν την πόλη σε ανοικτό νεκροταφείο.

I haven’t been able to stop watching footage of the floods ripping through Libya. I can’t imagine being one of the many who still have not heard back from their relatives. I remember the raging waters of hurricane Katrina. I’ve never seen anything like this. So many in the last… pic.twitter.com/TvFUcRYsci

