Πέντε μέρες αφότου η κακοκαιρία Daniel έπληξε τη Λιβύη τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν μέρα και νύχτα επιζώντες κάτω από τόνους λάσπης και χαλάσματα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο φράγματα έσπασαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύροντας ολόκληρες γειτονιές στην πόλη Ντέρνα.

Τα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών κυμαίνονται από περίπου 6.000 έως 11.000 και με χιλιάδες ακόμα αγνοούμενους ο δήμαρχος της πόλης λέει ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει τους 20.000 σύμφωνα με το BBC.

Από την πλευρά του ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ επισημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης περίπου 30.000 έχουν μείνει άστεγοι, με την ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ να προειδοποιεί για τον κίνδυνο ασθενειών από το μολυσμένο νερό.

Η καταιγίδα Daniel έφερε περισσότερα από 400 χιλιοστά βροχής σε τμήματα των βορειοανατολικών ακτών της Λιβύης μέσα σε ένα 24ωρο, σε μια περιοχή που συνήθως πέφτει περίπου 1,5 χιλιοστό βροχής όλο τον Σεπτέμβριο. Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Λιβύης αναφέρει ότι πρόκειται για νέο ρεκόρ βροχόπτωσης.

BREAKING NEWS : Footage showing how massive the floods were in Libya. Residents of the devastated city of Derna are desperately searching for missing relatives as rescue workers appealed for more body bags after a catastrophic flood that has killed more than 11,300 and swept many… pic.twitter.com/puajGbHOFf

