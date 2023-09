Ο 42χρονος Chris Evans γνωστός ως «Captain America» και η 26χρονη ηθοποιός Άλμπα Μπαπτίστα γνωστή για το ρόλο της στη σειρά «Warrior Nun» του Netflix κάλεσαν τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς τους το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου σε μια μικρή γαμήλια τελετή που έλαβε χώρα σε ιδιωτική έπαυλη στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης.

Ο ηθοποιός των «Avengers» και η πορτογαλίδα σύντροφος του πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο τον Νοέμβριο του 2022, όταν μια πηγή δήλωσε στο People ότι το ζευγάρι βγαίνει για «πάνω από έναν χρόνο [..] Είναι ερωτευμένοι και ο Κρις δεν ήταν ποτέ πιο ευτυχισμένος […] Η οικογένειά του και οι φίλοι του τη λατρεύουν όλοι». Ο ίδιος επισημοποίησε τη σχέση στις 6 Ιανουαρίου 2023.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ με τη σύζυγο του Σούζαν Ντάουνι, ο Κρις Χέμσγουορθ με τη σύζυγο του Έλσα Πατάκυ, ο Τζον Κρασίνσκι με τη σύζυγο του Έμιλυ Μπλάντ και ο Τζέρεμι Ρένερ ήταν μεταξύ των λαμπερών σταρ που έδωσαν το παρόν στον μυστικό γάμο.

Ο γάμος ήταν πολύ μικρός και πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, με τους καλεσμένους να υπογράφουν συμφωνία περί τήρησης απορρήτου (NDA) ενώ τα τηλέφωνά τους κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου, σύμφωνα με πηγές.

Λίγες ώρες αφότου ο γάμος έγινε γνωστός, φαν του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού βομβάρδισαν το twitter με συγχαρητήρια μηνύματα ενώ δεν ήταν λίγες οι καρδιές που ράγισαν μαθαίνοντας ότι ο αγαπημένος άντρας της Αμερικής είναι και επισήμως «off the market»:

I JUST WOKE UP FROM A NAP WHAT DO YOU MEAN CHRIS EVANS IS MARRIED #ChrisEvans pic.twitter.com/3EhfWWS6ud

