Αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των νεκρών που έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα πτώματα που έχουν ανασυρθεί ανήλθαν στα 63 και οι ελαφρά τραυματίες στους 43. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ, Ρόμπερτ Μουλάουτζι κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, έχει ήδη κατασβεστεί από την Πυροσβεστική, ενώ συνεχίζονται στο κτήριο οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων.

Το κτήριο βρίσκεται σε υποβαθμισμένη περιοχή στην πρώην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ, με κάποιους από τους ενοίκους να διαμένουν σε αυτό παράτυπα, σύμφωνα με τον Μουλάουτζι. «Προχωράμε όροφο όροφο» εξήγησε και εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση προς το σημείο.

The City of Johannesburg’s Emergency Management Services firefighters are currently responding to a fire from a five-storey building in the inner city on the corner of Alberts and Delvers street. The fire reportedly started around 01h30. Read More #JoburgCares #JoburgUpdates… pic.twitter.com/jD99NdbTWB

— City of Joburg (@CityofJoburgZA) August 31, 2023