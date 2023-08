Τουλάχιστον 52 πτώματα έχουν ανασυρθεί από το πενταώροφο κτίριο στην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ όπου ξέσπασε πυρκαγιά σήμερα το πρωί.

Την ανακοίνωση έκαναν οι Αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής σε ανάρτησή τους στο Twitter, επικαλούμενες τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας διάσωσης, Ρόμπερτ Μουλάουτζι. Ακόμη 43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Μουλάουτζι επισήμανε ότι το κτίριο έχει εκκενωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Σύμφωνα με τις Αρχές η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, όμως καπνός εξακολουθεί να βγαίνει από τα παράθυρα του κτιρίου.

#JoburgUpdates Firefighters , @CityofJoburgEMS are currently attending to a building on fire in the Joburg CBD corner Delvers and Alberts street .Ten people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical… pic.twitter.com/OZTrajIbAq

— City of Joburg (@CityofJoburgZA) August 31, 2023