Πάνω από 808.000 στρέμματα είναι η καμένη έκταση στον Έβρο, αποτελώντας τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά των τελευταίων πάρα πολλών ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που έγιναν σήμερα Τρίτη (29.8.2023) διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φωτιά στον Έβρο αποτυπώνουν το ανυπολόγιστο μέγεθος της καταστροφής στο φυσικό πλούτο της περιοχής.

Ηδη από τις 24 Αυγούστου,το Copernicus είχε υπολογίσει πως η πυρκαγιά που κατακαίει την Αλεξανδρούπολη είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια. Πέντε ημέρες μετά, η πυρκαγιά συνεχίζει να σαρώνει δασικές εκτάσεις.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, ξεπερνά τα 808.000 στρέμματα, ενώ έχει καταστρέψει μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης, ανέφερε η υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής, Copernicus.

#ImageOfTheDay

The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia

🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned

⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk

— Copernicus EU (@CopernicusEU) August 29, 2023