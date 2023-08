Το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται τις τελευταίες μέρες στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, καταγράφει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη στον Έβρο 723.440 στρέμματα (72.344 εκτάρια).

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region

With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023