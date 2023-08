Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν ήταν, εν τέλει, ένας εκ των δέκα επιβαινόντων στο ιδιωτικό τζετ που συνετρίβη την Τετάρτη (23/8) στο χωριό Κουζένκινο της περιοχής Τβερ, βορείως της Μόσχας.

Με ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγες ώρες μετά το αεροπορικό δυστύχημα, η Εθνική Υπηρεσία Αερομεταφορών της Ρωσίας έδωσε τη λίστα με τα ονόματα των όσων ταξίδευαν στη μοιραία πτήση προς την Αγία Πετρούπολη και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τον θάνατο του ιδρυτή και αρχηγού της Wagner.

Ήταν μια πληροφορία που είχε ήδη δοθεί από πηγή προσκείμενη στη στρατιωτική οργάνωση που ο Ρώσος ολιγάρχης διοικούσε. «Ακόμη και στην κόλαση θα είναι ο καλύτερος», ανέφεραν σύντροφοί του αποχαιρετώντας τον.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία μέλη του πληρώματος και επτά επιβάτες, μεταξύ των οποίων ο Πριγκόζιν. Όλοι τους ανασύρθηκαν νεκροί.

Τα videos που κυκλοφόρησαν πολύ γρήγορα έδωσαν το στίγμα της συντριβής.

Video of the crash, per Mash, a Telegram channel close to Russian security services. They say eyewitnesses heard two loud bangs shortly beforehand. https://t.co/Q9ERTVIkMV pic.twitter.com/9gBnVeZ1GM

Another video from the site of the plane crash in Tver region of Russia. Russian aviation agency reports Prigozhin was on board of the plane. pic.twitter.com/h3mPYZoM0V

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023