Ιδιωτικό αεροσκάφος με δέκα επιβαίνοντες συνετρίβη το απόγευμα της Τετάρτης (23/8) στη ρωσική επικράτεια, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο την ενημέρωση που έλαβε από το Υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Τβερ, κοντά στο χωριό Κουζένκινο.

Και τα δέκα άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος, μεταξύ των οποίων τρία μέλη του πληρώματος, έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό δίκτυο RIA Novosti.

Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών, στη λίστα επιβαινόντων ήταν και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Video of the crash, per Mash, a Telegram channel close to Russian security services. They say eyewitnesses heard two loud bangs shortly beforehand. https://t.co/Q9ERTVIkMV pic.twitter.com/9gBnVeZ1GM

Another video from the site of the plane crash in Tver region of Russia. Russian aviation agency reports Prigozhin was on board of the plane. pic.twitter.com/h3mPYZoM0V

