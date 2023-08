Ο Σεΐχης Σαούντ Αλί Αλ Θανί είναι, με κάθε επισημότητα, ο νέος πρόεδρος της FIBA μετά από ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου.

Αλλαγή στην σκυτάλη της προεδρίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ σήμερα Τετάρτη (23/08) στο 22ο συνέδριο της FIBA, με τον Σεΐχη Σαούντ Αλί Αλ Θανί να διαδέχεται τον Χαμάν Νιάνγκ.

Ο σεΐχης έχει διατελέσει στο παρελθόν αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας (2019-2023), ενώ ήταν και πρόεδρος της FIBA Asia από το 2002. Επίσης, έχει θητείες ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ του Κατάρ αλλά και αντιπρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής του Κατάρ.

Στο τραπέζι των συμβουλίων της FIBA, πλέον θα υπάρχουν δύο ελληνικές «φωνές», καθώς τον Ανδρέα Ζαγκλή θα πλαισιώσει ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, Αστέριος Ζώης.

The XXII FIBA Congress has elected a new President and members of the Central Board for the upcoming 2023-2027 cycle in Manila today.https://t.co/2sxn1n6t7H

— FIBA Media (@FIBA_media) August 23, 2023