Λίγες ώρες αφού κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Bradley Cooper, «Maestro», στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ παράλληλα υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις για τα προσθετικά προσώπου που χρησιμοποίησε για τον ρόλο του διάσημου συνθέτη και μαέστρου Leonard Bernstein.

Γνωστός για τη σύνθεση της μουσικής για το West Side Story, ο Bernstein ήταν γιος Εβραιο-ουκρανών μεταναστών στις ΗΠΑ. Ο Cooper όμως, ο οποίος τον υποδύεται στην νέα βιογραφική ταινία, είναι γέννημα-θρέμα Αμερικανός ιταλικής από τη μεριά της μητέρας του και ιρλανδικής από τη μεριά του πατέρα του καταγωγής. Ο βραβευμένος ηθοποιός βρέθηκε στο στόχαστρο αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ για την αχρείαστα έντονη ψεύτικη προσθετική μύτη που χρησιμοποίησε για τον ρόλο. Πολλοί αμφισβήτησαν την πρόθεση, κάνοντας λόγο για εθνοφυλετικές προκαταλήψεις. Κάποιοι, μάλιστα, αναρωτήθηκαν εάν εξαρχής θα έπρεπε να έχει επιλεγεί Εβραίος ηθοποιός για τον ρόλο του Bernstein.

Bradley Cooper faces backlash for wearing a prosthetic nose in ‘Maestro,’ his upcoming biopic of Jewish conductor Leonard Bernstein. Critics say the larger prosthetic reinforces an antisemitic stereotype about Jews. pic.twitter.com/24y6ag3iCo — Pop Crave (@PopCrave) August 16, 2023

Η Βρετανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Tracy-Ann Obermann επέκρινε τον Cooper στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Αν [ο Cooper] πρέπει να φορέσει προσθετική μύτη, τότε αυτό είναι, για μένα και πολλούς άλλους, το ισοδύναμο του Black-Face ή του Yellow-Face … αν ο Bradley Cooper δεν μπορεί [να παίξει το ρόλο] με την ικανότητα ή την υποκριτική, τότε μην τον διαλέξετε – βρείτε έναν Εβραίο ηθοποιό».

Η Obermann πρόσθεσε, αναφερόμενη στην ερμηνεία του Cooper επί σκηνής το 2014 ως John Merrick στο The Elephant Man: «Αν o Bradley Cooper κατάφερε να υποδυθεί τον Άνθρωπο Ελέφαντα χωρίς ούτε ένα προσθετικό, τότε θα πρέπει να μπορεί να καταφέρει να υποδυθεί έναν Εβραίο χωρίς προσθετικά».

very funny that Bradley Cooper went overboard with the fake nose to play Leonard Bernstein when his strategy for starring in a production of The Elephant Man was «I don’t need any prosthetics, I’m just going to make a weird face the whole time» pic.twitter.com/4rg0Z4idoG — Al Shipley (@alshipley) August 16, 2023

Πάντως, τα τρία παιδιά του Leonard Bernstein έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Bradley Cooper. Σε μια σειρά αναρτήσεων στο Χ, ο Jamie, ο Alexander και η Nina Bernstein δήλωσαν ότι ο Cooper τους συμβουλεύτηκε «σε κάθε βήμα του εκπληκτικού του ταξιδιού».

Bradley Cooper included the three of us along every step of his amazing journey as he made his film about our father. pic.twitter.com/y9xZWDotJe — Leonard Bernstein (@LennyBernstein) August 16, 2023

«Μας ραγίζει την καρδιά να βλέπουμε οποιεσδήποτε παραποιήσεις ή παρεξηγήσεις των προσπαθειών του [Cooper] … Ο Bradley επέλεξε να χρησιμοποιήσει μακιγιάζ για να ενισχύσει την ομοιότητά του, και είμαστε απολύτως εντάξει με αυτό. Είμαστε επίσης σίγουροι ότι και ο μπαμπάς μας θα ήταν εντάξει με αυτό», προσθέτοντας πως «Οποιαδήποτε έντονα παράπονα γύρω από αυτό το θέμα μας φαίνονται πάνω απ’ όλα ως ανειλικρινείς προσπάθειες να ρίξουμε ένα επιτυχημένο άτομο μια βαθμίδα πιο κάτω».

Jewish groups are furious that Bradley Cooper, a non-Jewish actor, is wearing a prosthetic ‘Jew nose’ to portray Leonard Bernstein in ‘Maestro.’ Follow: @AFpost#Jewface pic.twitter.com/ITdjCXgTjK — AF Post (@AFpost) August 16, 2023

Το «Maestro» κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και τον Οκτώβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Θα ακολουθήσει κινηματογραφική προβολή τον Νοέμβριο πριν από το ντεμπούτο του Δεκεμβρίου στο Netflix.

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα του ποιοι ηθοποιοί μπορούν να υποδυθούν ορισμένους ρόλους αποτελεί καυτή υπόθεση στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, με μια αυξανόμενη συναίνεση κατά της ενσάρκωσης χαρακτήρων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες από ηθοποιούς οι οποίοι δεν μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτούς τους χαρακτήρες.