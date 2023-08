Ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία για την Αλ Χιλάλ σε ηλικία 31 ετών, μετά από μία εξαετία στην Παρί Σεν Ζερμέν, και έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη νέα του ομάδα.

Ο Βραζιλιάνος σταρ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο και θα αμειφθεί με συνολικά 200 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο υπάρχουν και αρκετά μπόνους στη συμφωνία.

Πέρα από τα λεφτά που θα του προσφέρει το νέο του συμβόλαιο, θα έχει στη διάθεσή του ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, ένα τεράστιο σπίτι με προσωπικό, όπου θα μπορεί να μείνει με την Μπρούνα Μπιανκάρντι, ακόμα κι αν δεν είναι παντρεμένοι.

Επιπλέον, ο Νεϊμάρ θα κερδίζει 80 χιλιάδες ευρώ με κάθε νίκη που θα κάνει η Αλ Χιλάλ, αλλά και 500 χιλιάδες ευρώ για κάθε story ή post που θα δημοσιεύει στα social media που θα προωθείται η Σαουδική Αραβία.

Extra benefits for Neymar in Al-Hilal deal :

▪️Private Jet

▪️He will be allowed to live with Bruna Biancardi even if they’re not married.

▪️Huge new home with staff

▪️€80,000 for each Al-Hilal win

▪️€500,000 for each story or post that promotes Saudi.

Bro I understand now,… pic.twitter.com/4UQCMUphZo

— PRESIDER (@iam_presider) August 14, 2023