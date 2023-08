Φωτογραφίες – ντοκουμέντο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από τις τελευταίες στιγμές του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, λίγο πριν υποκύψει από το μοιραίο τραύμα που δέχτηκε από μαχαίρι.

Το οπτικό υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας περιπτέρου, όπου ο 29χρονος κατέφυγε βαριά τραυματισμένος προσπαθώντας να ζητήσει βοήθεια, καθώς και από κάμερες ασφαλείας του γηπέδου της ΑΕΚ.

Στη φωτογραφία που προέρχεται από το περίπτερο διακρίνεται, ακόμα ένας άνδρας να προσπαθεί να κρατήσει όρθιο τον Μιχάλη Κατσουρή, όμως μάταια.

Σε άλλη φωτογραφία, ο Μιχάλης Κατσουρής είναι ξαπλωμένος στο έδαφος, έχοντας χάσει πολύ αίμα και κόσμος γύρω του προσπαθεί να τον βοηθήσει.

Από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου τις ΑΕΚ περίπου στις 23:05 κατέγραψαν τους οπαδούς της ΑΕΚ, να κινούνται προς τον «όχλο» των Κροατών ενώ στην συνέχεια φαίνεται να απωθούνται από τους τελευταίους .

Παράλληλα, άλλο ένα βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από όσα έγιναν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη νύχτα που δολοφονήθηκε με μια μαχαιριά στο χέρι ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο λογαριασμό hooligans.cz στο Twitter και δείχνει την επίθεση των χούλιγκανς έξω από το γήπεδο και τις συγκρούσεις.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 11, 2023