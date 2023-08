Άλλο ένα βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από όσα έγιναν έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη νύχτα που δολοφονήθηκε με μια μαχαιριά στο χέρι ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο λογαριασμό hooligans.cz στο Twitter και δείχνει την επίθεση των χούλιγκανς έξω από το γήπεδο και τις συγκρούσεις.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw

