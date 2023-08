Ο Αλεξέϊ Σβεντ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Ρωσία ανέφερε πως ετοιμάζεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πως το προηγούμενο διάστημα είχε προτάσεις από ομάδες της Κίνας και της Ευρωλίγκας. Μάλιστα προχώρησε ακόμα περισσότερο καθώς σημείωσε πως ομάδα με την οποία μίλησε ήταν ο Ολυμπιακός.

Ο Αλεξέι Σβεντ μετρά 12 χρόνια παρουσίας στην Ευρωλίγκα με ένα μέσο όρο 16.1 πόντων, 2.6 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ, αλλά και 15.3 στο σύστημα ranking. Τη σεζόν 2021-2022, όταν και αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ευρωλίγκα καθώς ακολούθησε η αποβολή των ρώσικων ομάδων από τη διοργάνωση, είχε μέσο όρο 11 πόντους (48.1% στα δίποντα, 32.5% στα τρίποντα και 87.8% στις βολές), αλλά και 2.6 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 10.0 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Στο μεταξύ την Παρασκευή, η ΤΣΣΚΑ με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε την λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς όπως τονίζει, έληξε το συμβόλαιό του και δεν θα ανανεωθεί.

🤝 Ряды нашей команды по истечении срока контракта покидает защитник Алексей Швед.

🤝 Guard Alexey Shved leaves our team upon the expiration of his contract. pic.twitter.com/nvINUv1rc8

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 4, 2023