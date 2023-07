Την προηγούμενη εβδομάδα ο Έλον Μασκ πήρε τ’ όπλο του, πάτησε τη σκανδάλη και με μια σφαίρα του σκότωσε το σύμβολο του Twitter. Το X εκτοξεύτηκε από τη θαλάμη, βρήκε το μπλε πουλί εν ώρα πτήσης και το σώριασε στο έδαφος.

Ο Αμερικάνος μεγιστάνας μπορούσε να πανηγυρίσει για το καλό σημάδι του. Μπαμ και κάτω. Είχε εξ αρχής βάλει στο στόχαστρο το χαριτωμένο λογότυπο και στην πρώτη ευκαιρία που το βρήκε στο ξέφωτο το πυροβόλησε στο φτερό. Ενόσω ο Τζαν Ντόρσεϊ παρακολουθεί ψύχραιμος τα τεκταινόμενα.

«Θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό, λυπάμαι που πήρε τόσο πολύ» υποστήριξε κυνικά, εκτιμώντας πως η μετάβαση στη νέα μορφή του μέσου δικτύωσης ήταν αναγκαία και ουσιώδης. Οραματίζεται, ούτως ή άλλως, μια πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί κάθε λογής υπηρεσίες, από επικοινωνία ως τραπεζικές συναλλαγές.

Ο Μασκ δεν λογάριασε συνέπειες και αντιδράσεις που αναπόφευκτα αυτό το παράτολμο πείραμα θα γεννούσε, δεδομένης της αναγνωρισιμότητας και της δημοφιλίας του εμβλήματος. Ούτε το γεγονός πως η εμπορική αξία του σήματος είχε εκτιμηθεί στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια (με πηγή το Brand Finance) – το 9.1% των 44% δισ. που είχε ξοδέψει τον Οκτώβριο του 2022 για την εξαγορά του twitter. Τις προθέσεις τις είχε εμφανίσει από νωρίς

Του αρκούσε να θριαμβολογεί με την υλοποίηση αυτού που είχε σκαρώσει ο νους του με τη σύμπραξη των στενών συνεργατών του. Μία εξ αυτών η Λίντα Γιακαρίνο, διευθύνουσα σύμβουλος του twitter, η οποία εμφανίστηκε βέβαιη για το γεγονός ότι «το X θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο μεταμορφώνοντας την παγκόσμια αγορά».

Κι ας έχασε -σύμφωνα με την ίδια οικονομική πηγή- η πλατφόρμα το 50% των εσόδων που κέρδιζε από διαφημίσεις, ενόσω η εμπορική αξία της έπεφτε κατά 32%.

Το παράδοξο της στρατηγικής του Μασκ κατέληξε να γίνει αντικείμενο έρευνας.

Γιατί έριξε στην πυρά το βιβλίο και θέλησε να γράψει την ιστορία από την αρχή, καταργώντας ουσιαστικά ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand που έχει ταυτιστεί με το κοινό του μ’ ένα logo τουλάχιστον αμφιλεγόμενο. Ένα logo που για μια τεράστια μερίδα χρηστών παραπέμπει από τη μία σε ιστοσελίδες εύρεσης ερωτικών συντρόφων κι από την άλλη σε οργανώσεις με κοινωνικό ή στρατιωτικό περιεχόμενο.

Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αντικατάσταση του blue bird με το Χ περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο τον Μασκ και τον μεγαλο-ιδεατισμό που συνοδεύει τα λόγια και τις πράξεις του.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, με περιουσία που στο Forbes αγγίζει τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ήθελε να επεκταθεί στην αγορά μ’ ένα προϊόν που θα φέρει αποκλειστικά την υπογραφή. Ποντάροντας στην ισχύ του (450 εκατ. μηνιαίως), πήρε κάτι εγκατεστημένο και μετά από μερικούς μήνες το έφερε στα δικά του μέτρα.

Συμπεριφέρθηκε σαν να παρουσίασε μια start up εφαρμογή που ήθελε να την προωθήσει στο ευρύ κοινό κι όχι κάτι εγκατεστημένο και αποδεκτό, προτιμώντας να ρισκάρει για ένα καπρίτσιο. Τον ενδιέφερε μόνο να μπει στον χώρο. Γι’ αυτό και σταδιακά άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού στο περιεχόμενο.

Επίσης, είναι γνωστή η εμμονή του Έλον Μασκ με το γράμμα Χ. Αποτελεί μια σταθερά στα πρότζεκτ του μεγιστάνα από το 1999 κιόλας, όταν ίδρυσε την Χ.com, προτού τη συγχωνεύσει με την PayPal και αγοράσει εκ νέου το domain το 2017 διότι το είχε νοσταλγήσει. Ακολούθησε φυσικά η κολοσσιαία SpaceX που τον εκτόξευσε οικονομικά.

Για τον ίδιο το Χ συμβολίζει το απόλυτο.

Τώρα σχεδιάζει το επόμενο βήμα του για να φτάσει στον προορισμό του: την ίδρυση της υπερπλατφόρμας απεριόριστης αλληλεπίδρασης που θα βασίζεται στην εικόνα και στον ήχο. Μια υπεραγορά που θα παρέχει τα πάντα: από υπηρεσίες μέχρι αγαθά.

Με τον τρόπο του ο Μασκ επιχειρεί να υπαγορεύσει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας στον κόσμο, τη δική του ορολογία (με Xs και όχι tweets) προβαίνοντας σε μια επίδειξη ισχύος. Μια επίδειξη ισχύος άνευ ουσίας και αντικρίσματος βέβαια, καθώς το πουλάκι σαν να έχει πετάξει κιόλας.

Πιθανόν το μόνο που θ’ απομείνει για να κομπάζει ο Μασκ είναι η ψευδολάμψη από το γιγαντιαίο «Χ» που αναβοσβήνοντας στην οροφή ενοχλεί αφάνταστα ολόκληρα τετράγωνα στο Σαν Φρανσίσκο. Έως ότου τελειώσει η μπαταρία και σβήσει.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD

— Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023