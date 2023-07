Ο Έλον Μασκ έκανε μια από τις πιο εμφανείς αλλαγές στο Twitter από τότε που ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο φθινόπωρο: αντικατέστησε το ευρέως αναγνωρισμένο λογότυπό της, το μπλε πουλάκι με ένα ασπρόμαυρο Χ.

Το «X» είναι ένας όρος για αυτό που ο Μασκ έχει περιγράψει ως «εφαρμογή για όλα» που θα μπορούσε να συνδυάζει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων και πληρωμών, κάτι παρόμοιο δηλαδή με την κινεζική εφαρμογή WeChat.

Είναι όμως ταυτόχρονα κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε οραματιστεί ο δημιουργός του Twitter και CEO του μέχρι και το 2021, Τζακ Ντόρσεϊ, ο οποίος όμως φαίνεται να παραμένει ήρεμος.

keep calm and just x through it

— jack (@jack) July 24, 2023