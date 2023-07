Ο Elon Musk είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να κάνει μία από τις πιο αισθητές αλλαγές στο Twitter ήδη από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο φθινόπωρο, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να αντικαταστήσει το ευρέως αναγνωρισμένο λογότυπο με το γνωστό πτηνό.

Σε ένα tweet νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο Elon Musk ανέφερε ότι «σύντομα θα αποχαιρετήσουμε το εμπορικό σήμα του twitter και, σταδιακά, όλα τα πτηνά».

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

Λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Αν απόψε δημοσιοποιηθεί ένα αρκετά καλό λογότυπο Χ», αυτό θα «τεθεί σε λειτουργία παγκοσμίως αύριο».



Το «Χ» σηματοδοτεί αυτό που ο Musk έχει περιγράψει ως μια «εφαρμογή για τα πάντα» που θα μπορούσε να συνδυάζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα άμεσα μηνύματα και τις υπηρεσίες πληρωμών, παρόμοια με τη δημοφιλή κινεζική εφαρμογή WeChat.

Ο Elon Musk έχει πει ότι η αγορά του Twitter ήταν σημαντική κίνηση για την επιτάχυνση «της δημιουργίας της X». Σημειώνεται ότι η εταιρική οντότητα που δημιούργησε για την αγορά και τον έλεγχο του Twitter ονομάζεται X Holdings.

Ο Musk μίλησε σε ένα ηχητικό livestream του Twitter νωρίς την Κυριακή για να ανακοινώσει ότι αλλάζει το λογότυπο του Twitter. «Θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό», είπε. «Λυπάμαι που πήρε τόσο πολύ».

Σύμφωνα με τους New York Times, λίγες ώρες αργότερα, ο Musk ανέφερε σε ένα email προς τους υπαλλήλους του Twitter ότι «όντως αλλάζουμε σε X» και πρόσθεσε πως αυτό ήταν το τελευταίο μου μήνυμα από email του Twitter, προτού υπογράψει με ένα emoji χαιρετισμού.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter, Linda Yaccarino, επιβεβαίωσε το λανσάρισμα του εμπορικού σήματος X την Κυριακή. Η ίδια έγραψε στο Twitter: «Είναι εξαιρετικά σπάνιο πράγμα – στη ζωή ή στις επιχειρήσεις – να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να κάνεις άλλη μια μεγάλη εντυπωσιακή εμφάνιση. Το Twitter προκάλεσε τεράστια εντύπωση και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Τώρα, το X θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο, μεταμορφώνοντας την παγκόσμια αγορά».

There’s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well….everything. @elonmusk and I are looking forward to working with our teams and every single one of our partners to bring X to the world.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023