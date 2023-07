Παρουσιάστηκε ως η φιλικότερη εκδοχή του σκύλου Μέιτζορ, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξορίστηκε από τον Λευκό Οίκο πριν από δύο χρόνια μετά από πολλά επεισόδια δαγκώματος.

Τώρα ο «πρώτος σκύλος», με το όνομα «Διοικητής»( commander), βρίσκεται και ο ίδιος στο ειδικό σπίτι για σκύλους, αφού δάγκωσε αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη για τα τραύματά του.

Οι λεπτομέρειες για τις παραβάσεις του γερμανικού ποιμενικού ήρθαν μέσω αιτήματος για δημόσια πληροφόρηση σε μία έκθεση 200 σελίδων, που κατέθεσε η συντηρητική ακτιβιστική ομάδα Judicial Watch, η οποία ειδικεύεται σε υποτιθέμενα παραπτώματα κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με την Guardian, τα αρχεία περιγράφουν την εικόνα ενός ισχυρού σκύλου, ο οποίος βγαίνει όλο και περισσότερο εκτός ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ενός επεισοδίου όπου η πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό.

Στο πιο σοβαρό καταγεγραμμένο περιστατικό, στις 3 Νοεμβρίου 2022 ένας ένστολος αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας παραπέμφθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για θεραπεία, αφού ο Commander του δάγκωσε το χέρι και τον μηρό.

Ο Commander έσπασε τον βραχίονα ενός άλλου μέλους της Μυστικής Υπηρεσίας εβδομάδες αργότερα, αφού ο πρόεδρος τον άφησε ελεύθερο έξω από τον Λευκό Οίκο μετά από μια οικογενειακή βραδιά κινηματογράφου ενώ τον επόμενο μήνα, ο Commander δάγκωσε την πλάτη ενός τεχνικού ασφαλείας στο σπίτι του Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον του Ντελ.

Μια σειρά από άλλα περιστατικά δαγκώματος από τον Commander, ορισμένα από τα οποία απαιτούσαν ιατρική περίθαλψη, αναφέρθηκαν μεταξύ Νοέεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2022. Σύμφωνα με το Judicial Watch, ο σκύλος έδειξε ένα μοτίβο επιθετικότητας κατά το οποίο κυνηγούσε τους ανθρώπους καθώς περπατούσαν και στη συνέχεια πηδούσε για να τους δαγκώσει.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι Μπάιντεν θα παράσχουν περισσότερη εκπαίδευση και βελτιωμένες τεχνικές ελέγχου για τον Διοικητή.

«Έχουν συνεργαστεί με τη Μυστική Υπηρεσία και το προσωπικό της εκτελεστικής κατοικίας για πρόσθετα πρωτόκολλα και εκπαίδευση με λουρί, καθώς και για τη δημιουργία καθορισμένων χώρων για να τρέχει και να ασκείται ο Commander», δήλωσε στο CNN η Elizabeth Alexander, διευθύντρια επικοινωνίας της συζύγου του Τζο Μπάιντεν, Τζίλ.

UPDATE: President Joe Biden’s dog “Commander” sent a Secret Service officer to hospital, a total of 7 people bitten so far. pic.twitter.com/yaFI5rlNkq

— Daily Loud (@DailyLoud) July 26, 2023