Σοκαρισμένοι παρακολουθούν τα νέα σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του θρυλικού τερματοφύλακα Έντβιν Φαν ντερ Σαρ όλοι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, του Άγιαξ, της Γιουβέντους, της Φούλαμ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και της εθνικής Ολλανδίας υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στην εντατική.

Η ολλανδική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως η κατάστασή του είναι σταθερή.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

