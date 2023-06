Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις δραματικές εξελίξεις στη Ρωσία, με τον στρατό της Wagner να έχει καταλάβει την πόλη Ροστόφ και, κατά πληροφορίες, και την Βορόνεζ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υποστήριξη στην Ουκρανία«, προσθέτει το Μέγαρο των Ηλυσίων σε ανακοίνωσή του.

Στενά παρακολουθεί την κατάσταση στη Ρωσία και η κυβέρνηση του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπός της. «Παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα στη Ρωσία», σημείωσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το ρωσικό κράτος αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκληση για την ασφάλειά του το τελευταίο διάστημα, καθώς, όπως πρόσθεσε, οι δυνάμεις της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner φαίνεται να κινούνται προς τη Μόσχα.

«Τις επόμενες ώρες, η πίστη των δυνάμεων ασφαλείας της Ρωσίας και ιδιαίτερα της Ρωσικής Εθνοφρουράς θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Αυτό αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική πρόκληση στο ρωσικό κράτος το τελευταίο διάστημα», επισημαίνει η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην τακτική της ενημέρωση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 June 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 24, 2023